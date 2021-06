Previews Playoffs 2021 | Phoenix (2) – Denver (3)

Récompensés de leur deuxième place à l’Ouest par un premier tour face aux Lakers, les Suns ont connu un premier tour aux allures de montagnes russes avec la blessure à l’épaule de Chris Paul lors du Game 1 qui semblait les condamner à une élimination prématurée avant la blessure d’Anthony Davis et une fin de série spectaculaire de Devin Booker.

Face à eux, des Nuggets, pourtant privés de Jamal Murray, de Will Barton, et de P.J. Dozier, qui sont venus à bout d’un Damian Lillard trop isolé en six matchs grâce à un Nikola Jokic dominant. Mike Malone a aussi pu compter sur une belle brochette de lieutenants (Michael Porter Jr, Monte Morris, Austin Rivers…) qui ont répondu présent pour aider leur leader. Les Nuggets peuvent-ils récidiver face à des Suns beaucoup plus solides en défense que les Blazers ?

PRÉSENTATION DES SUNS

Le cinq de départ : C. Paul, D. Booker, M. Bridges, J. Crowder, D. Ayton

Le banc : C. Payne, C. Johnson, F. Kaminsky, T. Craig.

Hors rotation: J. Carter, E. Moore, D. Saric, A. Nader

Le coach : Monty Williams

Quand on pense aux Phoenix Suns, on pense avant tout au duo Chris Paul – Devin Booker, mais c’est pourtant leur défense et leur collectif qui leur ont permis de réaliser une saison régulière surprenante et d’éliminer les Lakers au premier tour. Phoenix a su entourer Booker de vétérans chevronnés et de jeunes joueurs pleins de potentiel qui jouent durs des deux côtés du terrain.

POINTS FORTS

Une défense de haut niveau. Sixième meilleure défense de la saison régulière et troisième des playoffs, les Suns possèdent de nombreux défenseurs aux longs segments à toutes les positions. Ça part de Deandre Ayton près du cercle et l’un des meilleurs défenseurs poste bas de la NBA. À cela ajoutez la paire Crowder – Bridges sur les ailes bien suppléée par Cam Johnson et l’ancien Nugget Torrey Craig. Et enfin Chris Paul à la mène pour donner le tout et mettre la pression sur le porteur. Même Devin Booker, peu connu pour ses prouesses défensives, s’est mis au diapason. Après avoir répondu au défi Davis – James, les Suns doivent désormais freiner Nikola Jokic, le scoreur, mais le Nikola Jokic, plaque tournante du jeu des Nuggets, qui met tous ses coéquipiers sur orbite. Portland a réussi à freiner le second, mais pas le premier…

Un Devin Booker prêt à briller. Pour la première série de playoffs de sa carrière, Devin Booker a connu des problèmes face à l’agressivité de la défense des Lakers avant de trouver la clé pour devenir un tueur à gage. Booker a fini les Lakers en scorant 47 points au Staples Center pour terminer le premier tour avec 29,7 points de moyenne à 49% de réussite dont 43% à 3-points, pour aller avec 6,3 rebonds et 5 passes décisives. Il a su lire la défense pour choisir comment trouver ses tirs. Face à Denver, il devra faire face à de nombreux défenseurs au style différent. On verra la teigne Campazzo pour l’empêcher de dribbler, le physique d’Aaron Gordon pour le faire travailler, et Austin Rivers pour les situations d’un-contre-un. Le succès des Suns dépendent de sa réussite.

Un effectif au complet. Contrairement à leur adversaire et malgré l’épaule douloureuse de Chris Paul, les Suns arrivent en demi-finale en bonne santé. Monty Williams peut compter sur tous ses joueurs et il a observé le réveil de Jae Crowder lors des deux derniers matchs contre les Lakers, ou la bonne tenue de Cam Payne pour suppléer Chris Paul.

POINTS FAIBLES

L’épaule de Chris Paul. Le meneur continue d’être hanté par les blessures en playoffs. Touché à l’épaule lors du Game 1 contre les Lakers, il n’a été que l’ombre de lui avant de retrouver un peu de mobilité lors du Game 4. Il a aggravé sa blessure au Game 5 mais les Suns ont quand même pu gagner leur premier tour. Si Chris Paul ne peut pas être agressif en attaque et se battre sur les écrans face aux Nuggets, le jeu des Suns s’en ressentira. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a pas Jamal Murray face à lui.

Le manque de profondeur de banc. Derrière Cam Payne et Torrey Craig, la rotation des Suns laisse à désirer. Cam Johnson peut rendre service mais manque de régularité. Frank Kaminsky peut servir sur séquence mais n’offre finalement peu de garanties des deux côtés du terrain, et Dario Saric n’est plus dans la rotation. Les Suns vont devoir tirer sur leurs titulaires dans cette série.

PRÉSENTATION DES NUGGETS

Le cinq de départ : F. Campazzo, A. Rivers, M. Porter Jr, A. Gordon, N. Jokic

Le banc : M. Morris, J. Green, P. Millsap, M. Howard, P. Dozier (blessé), W. Barton (blessé)

Le coach : Mike Malone

A l’image de Nikola Jokic, les Nuggets ont du caractère. Après leurs magnifiques playoffs la saison dernière, ils ont réussi à accrocher la troisième place de la conférence Ouest malgré la perte de Jamal Murray et de nombreuses autres blessures. Face aux Blazers, ils ont dû se passer de Will Barton et de P.J. Dozier mais l’arrivée sur le devant de la scène de Michael Porter Jr, les performances décisives de Monte Morris et d’Austin Rivers, et l’apport d’Aaron Gordon des deux côtés du terrain ont permis à Denver de s’imposer avec autorité. Évidemment, pour décrocher une deuxième finale de conférence de suite, ça passera par une série dominante de Nikola Jokic, le probable MVP de la saison régulière.

POINTS FORTS

Le joker. Après une saison régulière de MVP, Nikola Jokic a élevé son niveau de jeu face aux Blazers pour terroriser Jusuf Nurkic et disséquer les aides de la défensive de l’Oregon en distribuant caviar après caviar pour ses coéquipiers. Il a terminé la série à 33 points de moyenne à 56% de réussite dont 43% à 3-points, 12 rebonds, et près de 5 passes par match. Deandre Ayton a montré de belles choses en un-contre-un face à Jokic en saison régulière mais le Serbe a plus d’une corde à son arc et il a tourné quasiment à un triple-double de moyenne face aux Suns cette saison.

La profondeur de banc. Malgré les absences de Murray, de Barton, et de Dozier, Mike Malone s’est permis d’avoir une rotation à neuf joueurs lors du premier tour et de laisser JaVale McGee sur le banc. Face aux Suns, le technicien devrait retrouver Barton et Dozier, deux éléments clés de sa rotation. Monte Morris, en particulier, a été déterminant lors des Games 5 et 6 contre Portland, jouant près de 30 minutes par match et marquant plus de 20 points à chaque fois. Les remplaçants et seconds couteux de Denver ont fait pencher la balance dans leur premier tour et ils ont la capacité de faire la même chose face aux Suns.

L’adresse à 3-points. Les Nuggets ont tiré à plus de 40% de réussite à 3-points lors du premier tour. Rivers, Porter Jr, Morris, Howard, Millsap, Campazzo, Gordon peuvent tous punir la défense adverse s’ils envoient des prises à deux sur Nikola Jokic. Les Suns n’ont pas été adroits au premier tour mais les Lakers, maladroits également, n’ont pas su les punir. Si Denver gagne la bataille de l’adresse de loin, il peut gagner la série.

POINTS FAIBLES

La défense extérieure. Damian Lillard s’est baladé face à la défense de Nuggets lors du premier tour. Mike Malone a tenté de nombreuses options, et a résisté à l’envie d’envoyer des prises à deux pour éviter de donner du rythme et de la confiance aux autres Blazers. Face aux Suns, l’équation est similaire. Comment ralentir Devin Booker en un-contre-un ? Comment protéger Nikola Jokic sur pick & roll sans donner des tirs à mi-distance ? Et comment éviter que les Crowder et Bridges ne prennent feu de loin ?

La santé. Si Will Barton et P.J. Dozier devraient retrouver leurs coéquipiers pendant cette série, il est toujours de difficile de retrouver du rythme dans les playoffs après avoir raté plusieurs semaines. Si les Blazers n’ont pas su tirer profit des blessures de Denver, on peut se demander si les Nuggets vont pouvoir enchainer une deuxième série de suite sans Jamal Murray ou avec deux joueurs de leur rotation en manque de compétition.

CLÉS DE LA SÉRIE

La défense de Deandre Ayton sur Nikola Jokic. Si Ayton peut gêner Jokic poste bas, il a aussi l’habitude de rester près du cercle. Seul problème, Nikola Jokic est adepte du pick & pop et punira Ayton si ce dernier lui donne de l’espace, que ce soit derrière la ligne à 3-points ou par son jeu de passe. Les Suns ont essayé de switcher pendant la saison régulière mais Jokic a exploité son avantage de taille face aux ailiers et arrières de Phoenix. Les Suns doivent donc survivre avec Ayton en un-contre-un, en espérant que ce dernier soit plus rigoureux que Jusuf Nurkic, mais aussi qu’il reçoive un coup de main de ses ailiers sur tous les écrans pour ne rien céder au futur MVP.

La défense de Denver sur pick & roll. Avec Devin Booker et Chris Paul, deux spécialistes du tir à mi-distance, les Suns peuvent cibler Nikola Jokic en défense sur pick & roll et le forcer à se montrer. Si Jokic reste en « drop », Booker et Paul auront de l’espace pour prendre des tirs à mi-distance ouverts et/ou pour prendre de la vitesse pour attaquer le Serbe et le forcer à choisir entre le porteur de balle et le « roller ».

Michael Porter Jr peut-il être régulier ? Qui de Michael Porter Jr, Mikal Bridges, Monte Morris, Jae Crowder, Aaron Gordon, ou Cam Payne brillera lors de cette série ? Porter Jr a montré de belles choses depuis la blessure de Jamal Murray mais fait aussi preuve d’irrégularité. Comme il a montré face à Portland, il est capable de marquer 22 points dans un quart temps ou 2 points dans le match. Si Nikola Jokic, Devin Booker, et Chris Paul sont à leur niveau, MPJ devra se positionner comme la deuxième star des Nuggets pour le donner une chance d’atteindre la finale de conférence.

SAISON RÉGULIÈRE

1 janvier : Denver – Phoenix (103-106)

22 janvier : Phoenix – Denver (126-130, prolongation)

23 janvier : Phoenix – Denver (112-120, prolongation)

VERDICT

À l’instar de ce que les deux équipes ont montré lors de la saison régulière, cette série devrait être serrée. Si on peut s’attendre à ce que Nikola Jokic et Devin Booker dominent les débats, derrière eux c’est l’incertitude. Est-ce que Chris Paul, dont l’épaule grince, pourra poser son empreinte sur la série comme il l’a fait depuis le début de la saison ? Est-ce que Michael Porter Jr. peut répondre présent pendant toute la série ? Est-ce que Deandre Ayton peut avoir un impact des deux côtés du terrain comme face aux Lakers ? Quid du retour des blessés de Denver et de la performance de leur remplaçants ? Au final, la continuité de l’effectif, la solidité en défense, et l’avantage du terrain des Suns devraient faire pencher la balance de leur côté.

Phoenix 4-3

CALENDRIER

Game 1 : à Phoenix, lundi 7 juin (4h00, dans la nuit de lundi à mardi en France)

Game 2 : à Phoenix, mercredi 9 juin (03h30, dans la nuit de mercredi à jeudi en France)

Game 3 : à Denver, vendredi 11 juin (4h00, dans la nuit de vendredi à samedi en France)

Game 4 : à Denver, dimanche 13 juin (2h00, dans la nuit de dimanche à lundi en France)

Game 5* : à Phoenix, lundi 14 juin (à déterminer)

Game 6* : à Denver, mercredi 16 juin (à déterminer)

Game 7* : à Phoenix, dimanche 20 juin (à déterminer)

* Si nécessaire.