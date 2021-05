Le Heat a besoin de retrouver ses All-Stars

Si le Heat l’avait emporté, Jimmy Butler aurait facilement pu se consoler. Car en inscrivant le panier de l’égalisation, pour aller en prolongation, la star de Miami aurait pu faire oublier une contre-performance. Mais au terme de ces 53 minutes intenses, les Floridiens ont finalement perdu et Jimmy Butler (17 points) n’a marqué que 4 shoots sur 22.

L’ailier n’a jamais été aussi maladroit dans une rencontre, mais il n’a pas voulu refuser des positions offertes par la défense de Milwaukee. Notamment à 3-pts où il a tenté sa chance par neuf fois.

« Je prends ce qu’on me donne », se justifie l’ancien de Chicago, Minnesota et Philadelphie à The Athletic. « Peut-être que le prochain match, je vais encore shooter neuf fois derrière l’arc et ça va tomber dedans. Je n’avais pas la main, mais ça va, on peut faire avec. On manque des shoots, il y a des jours comme ça. L’important, c’est de rebondir. On va continuer de prendre ces tirs jusqu’à les réussir. »

Quand Jimmy Butler dit « on », il se désigne en compagnie de Bam Adebayo, qui a lui aussi manqué son rendez-vous… offensivement, car il a été excellent défensivement. L’intérieur est resté à 9 points avec un vilain 4/15 au shoot. Surtout, son attitude passive n’était pas la bonne. Face à un Brook Lopez qui lui laissait de l’espace pour shooter à mi-distance, le All-Star a trop souvent hésité, ne regardant même pas le cercle à certains instants !

« Je pense qu’il a besoin d’être plus agressif », annonce Goran Dragic. « Je ne dis pas forcément de prendre plus de tirs à mi-distance car il a la capacité de poser un dribble, d’aller au cercle, d’être plus physique. Je sais que Lopez est grand, mais Bam Adebayo a les qualités pour ça, pour marquer de plusieurs façons. »

« La clé, c’est de profiter des espaces, des transitions »

Comme l’intérieur a été discret, le Heat a manqué de présence à l’intérieur avec seulement 16 shoots près du cercle tentés (six réussites) et un 12/31 au total dans la raquette. Le jeu des finalistes 2020 doit retrouver de la variété pour bousculer la défense des Bucks sur la durée de la série.

« C’est à moi de le faire », assume Jimmy Butler. « Je dois être meilleur près du cercle, pour forcer des aides défensives et pouvoir sortir des balles dans le périmètre. Bam et Goran aussi. Ce fut notre boulot durant toute la saison et peut-être qu’on l’a oublié un peu. »

Le Slovène a une autre solution pour se frayer un chemin vers le cercle et accumuler les paniers faciles : les transitions. Il n’y en a eu que trop peu dans la première manche, où les hommes d’Erik Spoelstra ont uniquement marqué deux petits points dans ce domaine…

« Lopez assure la couverture », analyse Goran Dragic. « C’est dur de marquer dans la raquette, de faire des passes lobées. La clé, c’est de profiter des espaces, des transitions. Ce sont des paniers faciles, qui font du bien. Les Bucks étaient agressifs, notamment sur les lignes de passe. Après, on n’a pas joué notre meilleur match, on n’a pas assez marqué à l’intérieur mais on était encore dans la rencontre. »