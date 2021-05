Postérizé par Kawhi Leonard, Maxi Kleber explique que c’est son rôle de « contester chaque tir »

« La réalité, c’est qu’une action comme celle-ci enflamme le public, mais ça reste deux points. Nous devons juste répondre de la bonne façon en exécutant la prochaine attaque et la défense qui suit. À ce moment-là, ce match aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre, donc j’ai vraiment apprécié la façon dont nous avons gardé notre sang-froid ».

Comme l’a rappelé Rick Carlisle, Dallas s’en est plutôt bien tiré après ce fait de match qui aurait pu faire basculer la rencontre. Après une interception, Kawhi Leonard est parti claquer un énorme poster sur la tête de Maxi Kleber. Un coup d’éclat qui a ramené les Clippers à -2 (73-75) mais face auquel les Mavs n’ont pas paniqué, arrachant finalement la victoire dans le « money-time ».

Obligé de se « sacrifier »

Du mauvais côté du poster, Maxi Kleber a quant à lui estimé que l’action aurait dû être ponctuée d’une faute technique, notamment par rapport à l’attitude de Marcus Morris et Paul George qui ont chambré le joueur des Mavs avec insistance, selon l’Allemand.

« Je pense que le regard fixe aurait dû être une faute technique, à mon avis, mais ce n’est pas moi qui décide », a-t-il déclaré hier. « Je ne m’en suis pas vraiment soucié. Je me suis relevé et j’ai essayé de continuer à jouer, nous avons continué à jouer. Ce genre de choses arrive. Évidemment, c’était un dunk incroyable ».

Comment souvent dans ce cas de figure, le joueur postérizé est loué pour son engagement et son implication. Dans la même situation, Maxi Kleber n’hésiterait ainsi pas une seconde à se sacrifier de nouveau.

« Ce sont les playoffs, alors je vais essayer de contester chaque tir. Je ne me soucie pas d’être sur un « highlight ». Vous n’essayez pas de donner des paniers faciles », a-t-il ajouté. « Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce qu’il saute et aille au dunk, mais ça ne va pas me retenir, car au bout du compte, chaque possession est importante. Je ne pouvais pas faire de faute. Je le referais à chaque fois ».