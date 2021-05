Avec le contre de John Collins ou le poster en contre-attaque de R.J. Barrett, la rencontre entre New York et Atlanta a offert de bons moments. Mais fort logiquement, c’est le tir décisif de Trae Young qui prend la première place.

Le duel entre les Suns et les Lakers a été très spectaculaire aussi avec Anthony Davis, Chris Paul et Devin Booker. On peut aussi retenir la claquette dunk de Ben Simmons ou le contre de Rudy Gobert sur Ja Morant.