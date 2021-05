« C’est juste que je n’aime pas perdre, je voulais aller en playoffs. » Lonnie Walker IV n’est pas l’unique déçu du côté des Spurs, après l’élimination sèche subie cette nuit face aux Grizzlies. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les hommes de Gregg Popovich vont manquer les phases finales pour une deuxième saison de suite.

Le mot fierté revient pourtant le plus souvent dans la bouche des Texans. Chez Keldon Johnson par exemple, qui se dit fier, « fier de mes coéquipiers, de mes coaches, de tous ceux qui ont contribué. Peu importe le contexte, on a continué à nous battre. »

Le contexte d’une saison « bizarre et faites de bas et de haut », comme le résume DeMar DeRozan. Son équipe a en effet été ralentie par le Covid en février dernier. Les reports successifs ont ainsi imposé de recomposer le calendrier. À l’instar de leurs adversaires de « play-in », les Texans ont dû disputer leurs 40 derniers matches en 68 jours.

Cet enchaînement de rencontres a coïncidé avec le basculement du bilan l’équipe dans le négatif. Avant d’affronter les Grizzlies, les Spurs venaient de perdre 10 de leurs 12 dernières sorties.

Cette mauvaise dynamique s’est traduite cette nuit dès le premier quart-temps, quand les Spurs ont pris un bouillon et compté jusqu’à 21 points de retard. San Antonio a pourtant su répondre en revenant rapidement dans le coup mais sans pouvoir conclure dans le « money time ».

Jamais été aussi fier d’une équipe

Malgré cette élimination, Gregg Popovich affiche aussi sa satisfaction. « Je suis vraiment fier de la façon dont ils se sont comportés, dont ils ont joué pour gagner même si nous avons été malmenés dans le premier quart-temps. »

Saluant le gros travail de Taylor Jenkins pour le sérieux défensif de Memphis, le futur Hall of Famer va plus loin : « Je l’ai dit dans le vestiaire, je ne pense pas avoir jamais été aussi fier d’une équipe qui n’abandonne pas. Peu importe l’enjeu, les circonstances, ils se battent vraiment et c’est une bonne base. »

Une base que Dejounte Murray, Devin Vassell, Derrick White, Lonnie Walker et Keldon Johnson continueront d’incarner l’année prochaine. Alors que d’autres cadres, désormais plutôt en fin de carrière comme DeMar DeRozan, Patty Mills ou Rudy Gay, arrivent tous en fin de contrat.

Gregg Popovich ne veut logiquement pas encore entendre parler de cette intersaison, avec un potentiel virage complet vers la jeunesse, ou de sa situation personnelle sur le banc des Spurs. « La saison vient de se terminer, on a beaucoup de temps pour ça » conclut-il, avant de désormais préparer les JO avec Team USA.