Luka Doncic et Mark Cuban peuvent souffler : ils évitent le « play-in » !

Ça n’aura pas été leur plus belle victoire de la saison, mais qu’importe, les Mavs ont battu les Raptors (114-110). Face à une équipe de Toronto très limitée, Dallas a fait le métier et a surtout composté pour de bon son ticket pour les playoffs.

Au combat avec les Blazers et les Lakers pour éviter le « play-in », les Mavs se sont assurés leur place dans le Top 6 de la conférence Ouest. Pour eux qui avaient remporté 9 victoires sur leur 22 premières rencontres, c’est un bel accomplissement.

« Je me souviens de cette mauvaise période où on était en douzième ou treizième place au classement », évoque Luka Doncic dans le Dallas Morning News. « Tout le monde nous voyait rater les playoffs, mais maintenant on y est et on va avoir plusieurs jours de repos. C’est ce dont on avait besoin. »

Alors que le tournoi du « play in » commence le 18 mai, les playoffs démarrent eux plus tard, le 22 ou le 23. Pour les Mavs, c’est une première victoire.

« Cette victoire était importante », ajoute Carlisle. « Eviter le play-in est significatif, c’est important. Il y a tellement d’avantages à ne pas faire le play-in. Je suis content pour nos gars, ils ont bossé dur pour ça. »

« C’est super, surtout après notre début de saison »

Dans une conférence Ouest toujours aussi redoutable, les Mavs ont réalisé une très bonne deuxième partie de saison avec 24 victoires pour 13 défaites (contre 18-16 avant la coupure du All-Star). Ils vont pouvoir bénéficier d’une semaine avant leur duel du premier tour, ce qui n’est évidemment pas négligeable à ce stade de l’année.

« C’est super, surtout après notre début de saison », souffle Jalen Brunson. « Les gars savaient ce dont cette équipe était capable. On est resté soudé et on a continué à pousser malgré les difficultés. »

Avec un ultime match face à Minnesota, les Mavs auront en tout cas l’occasion de saisir pour de bon la cinquième place, ce qui signifierait un duel face aux Clippers… ou aux Nuggets. En tout état de cause, à rebrousse-poil de la vague de critiques de certains joueurs, dont LeBron James et Luka Doncic, mais aussi de dirigeants comme Mark Cuban. Coach Carlisle est quant à lui favorable au « play-in »… Plus facile à dire quand on l’évite !

« C’est bien pour notre ligue. Ça a vraiment fait jaser sur les réseaux sociaux. La ligue attire beaucoup d’attention avec sa compétitivité et un classement très serré. Ce n’est que du positif. Pour moi, il faut accepter cette compétitivité. Ça peut être stressant pour certains mais ce sont des moments où il faut vraiment se concentrer et se mettre dans sa bulle. C’est comme ça qu’on va faire. Tu peux suivre tel ou tel match et analyser tous les scénarios de dix manières différentes mais, en fait, il faut simplement contrôler ce que tu peux contrôler. »