Les Nets voulaient une fin de match serrée, ils ont été servis !

Sur quatre revers de suite, les Nets étaient encore bien mal embarqués à Denver. Chaud comme une baraque à frites d’entrée de jeu, Michael Porter Jr. avait déjà scoré 17 points dès le premier quart. Dominateurs à domicile, les Nuggets ont rapidement pris les commandes du match face à des Nets dépassés.

En deuxième quart, l’écart est ainsi monté jusqu’à 21 unités en faveur des locaux du Colorado. Mais les Nets ont fait bloc, pour recoller un peu à la mi-temps (71-56) avant de se relancer après la pause.

« Ils ont joué très dur. Ils se sont battus, ils ont été accrocheurs. Beaucoup de choses doivent aller dans notre sens mais quand on joue dur, on efface certaines erreurs et on se donner une chance », a apprécié Steve Nash dans le New York Post. « En première mi-temps, on a été un peu paralysé, on réfléchissait trop et on a perdu un peu de notre sang-froid. Mais en deuxième mi-temps, on a creusé profond dans nos réserves et on s’est bien battu. Je suis très fier de notre effort. Les gars se sont prouvés quelque chose à eux-mêmes. »

Ne se laissant pas décrocher, les Nets ont effectivement su trouver les ressources nécessaires pour se sortir de leur trou, concédé dès le début du match. En troisième quart-temps, Brooklyn avait changé de braquet, derrière le duo Blake Griffin – Kyrie Irving, respectivement à 16 et 15 points.

« L’énergie dans les vestiaires a changé de manière drastique par rapport au début du match, je peux vous l’assurer », confirme le meneur. « On a démarré lentement et ce, pour un troisième match consécutif, en leur laissant plus de 30 points dès le premier quart. On a ensuite réussi à se sortir de ce trou et on a haussé l’intensité au retour des vestiaires, des deux côtés du terrain, et on a commencé à produire du bon basket. »

« Cette deuxième mi-temps, c’est qui on est »

Sans Aaron Gordon ni Paul Millsap, tous deux laissés au repos, les Nuggets avaient certes moins d’armes à leur disposition. Mais les Nets ont surtout su reprendre le dessus dans l’agressivité. Heureux de pouvoir affronter cette adversité avant les playoffs, Brooklyn a pu engranger une expérience fondamentale dans la « Mile High City ».

« La semaine passée, on a mis quelques points de détails en relief et on les a mis en application en deuxième mi-temps : bien défendre les un-contre-un, bien faire les écrans retard au rebond, assurer les rebonds et courir sur la relance », précise Kevin Durant. « Si on fait ça avec constance, on sera bien. Cette deuxième mi-temps, c’est qui on est et j’espère qu’on va pouvoir construire dessus. »

Bien en place défensivement, les Nets ont aussi alterné en attaque, avec Kevin Durant qui a pris les choses en main dans le final, pour 14 de ses 33 points inscrits en dernier quart. Et un Jeff Green de nouveau précieux.

« On était beaucoup plus agressif, notamment défensivement, on a bien respecté le spacing. On n’a pas bien joué en première mi-temps. Mais ce qui était positif, c’est qu’on a réussi à rester soudés, on est revenu des vestiaires à la mi-temps et on avait changé d’attitude », conclut Blake Griffin. « C’est ce que font les bonnes équipes. »

Les Nets voulaient se retrouver dans des fins de match âpres, aux couteaux, et cette dernière à Denver a pu les combler. Brooklyn a non seulement mis fin à sa mauvaise série, la pire de sa saison, mais a aussi, dans le même temps, renforcé certaines de ses convictions pour la suite de la saison. Et les playoffs bien entendu…