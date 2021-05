Podcast Hype X Basket USA | Une conférence Ouest chamboulée

Rappelez-vous, il y a encore quelques saisons de cela, Stephen Curry et LeBron James avaient l’habitude de se retrouver en finale NBA… Aujourd’hui, les deux superstars pourraient se rencontrer au stade du « play-in » pour valider un ticket pour les playoffs sur un seul match ! Côté fans et médias, on en salive d’avance, mais pas certain que cela ravisse les deux intéressés !

A cause des blessures, du Covid, mais aussi de la progression des outsiders, les cartes sont rebattues à l’Ouest, et ce sont les Suns d’un incroyable Chris Paul et le Jazz de Rudy Gobert qui impriment leur rythme. Ajoutez à cela, Denver et son « Joker » de luxe Nikola Jokic, et vous obtenez une fin de saison aussi palpitante qu’indécise.

Avec Basket USA, Angelo, Melvin et Antoine, au sommaire de ce podcast, retour sur :