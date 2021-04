Grosse chute de tension et de spectacle entre l’énorme Top 10 de dimanche et celui de ce lundi. Car en dehors de la première place de Ja Morant, et son superbe alley-oop face aux Bulls, il n’y a pas beaucoup d’actions mémorables.

On peut tout de même retenir un autre alley-oop, celui de Talen Horton-Tucker, bien servi par Alex Caruso. Enfin, le crossover de Donovan Mitchell vaut un rapide coup d’œil.