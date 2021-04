Le MVP de la nuit | Le Zion atomique

On pensait qu’il était la deuxième option en attaque derrière Brandon Ingram, mais au fil des matches, Zion Williamson s’impose comme le vrai leader offensif des Pelicans. Cette nuit, il l’a encore prouvé, compilant 38 points, 9 rebonds et 4 passes décisives dans la victoire de La Nouvelle-Orléans à Cleveland.

Les Pelicans, à la 11e place de l’Ouest, ne peuvent plus se permettre de laisser filer des victoires face à des formations moins bien classées, et ils peuvent remercier leur ailier-fort vedette.

L’exceptionnel devient banal

En premier quart-temps, c’est lui qui sonne le réveil après un round d’observation vraiment insipide. Puisque personne n’a envie de jouer, Zion Williamson enfonce tout le monde, et ça fait des dégâts. Les Cavs sont débordés, et il peut entamer son show, n’oubliant pas de faire jouer les autres comme sur ce alley-oop pour Jaxson Hayes.

« Comme il place la barre si haut, je pensais que ce n’était pas l’un de ses meilleurs matches » raconte Stan Van Gundy. « Et puis quand on regarde la feuille de stats, on voir 38/9/4, alors même que je sais qu’il était fatigué… »

C’est Zion Williamson qui maintient les Pelicans à flot dans une première mi-temps très décevante de la part des Pelicans. Il est capable d’attaquer le cercle sur sa main faible, de remonter immédiatement lorsqu’il loupe un (rare) tir, et c’est encore lui qui est le premier arrivé sur la contre-attaque. À la pause, il en est déjà à 25 points, et son record en carrière (39 points) est dans la ligne de mire.

Après la pause, la fatigue prend le dessus, et c’est Brandon Ingram qui prend le relais. C’est l’ailier All-Star qui fait passer les Pelicans enfin devant, à deux minutes de la fin. Zion Williamson peut alors finir le boulot.

Il est servi à 3-4 mètres du cercle, à 45°. Il peut partir à l’intérieur ou ligne de fond. À gauche, il choisit la ligne de fond, et il marque en deux temps.

Progresser désormais en défense

Sur l’attaque suivante, il choisit l’intérieur et élimine Isaac Okoro pour aller au lay-up. Les Cavaliers ne reviendront pas, et Zion Williamson a encore fait preuve d’une grande efficacité avec son 16 sur 22 aux tirs !

« Je suis content que le coach estime que Brandon et moi sommes capables de faire mieux car on veut continuer d’apprendre avec lui. On sait ce qu’il attend de nous dans cette équipe » réagit Zion Williamson.

Et SVG de rappeler qu’il y a encore de gros progrès à faire en défense.

« À 20 ans, Zion a déjà établi un standard très élevé » répète le coach des Pelicans. « C’est le standard qu’il a mis en place, mais je ne pense pas qu’il en fasse de même en défense. Même chose pour Brandon. » Le défi est lancé : Ingram et Williamson doivent progresser en défense si les Pelicans veulent se mêler aux meilleurs.

« Stan voit notre potentiel, et il voit le niveau d’excellence que l’on peut atteindre. Je suis content qu’il nous le dise. Si on veut être au niveau des meilleurs, on doit l’écouter » conclut la jeune vedette des Pelicans.