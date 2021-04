Immanuel Quickley refait surface

Que la saison intègre 72 ou 82 matches, les rookies n’échappent pas au fameux « rookie wall ». Immanul Quickley peut en témoigner puisqu’il vient d’inscrire 25 points en cinq matches avec un zéro pointé face aux Wolves, et quatre matches sur cinq à six points et moins. Un vrai coup de moins bien alors que les Knicks sont au plus mal : cinq revers en six matches.

Mais l’ancien arrière de Kentucky s’est réveillé au meilleur moment, cette nuit, pour arracher la victoire face à des Grizzlies en très grande forme. Si les Knicks n’ont pas de « Big Three » comme les Nets, ils possèdent un formidable trio de remplaçants avec Derrick Rose, Alec Burks et donc Quickley. Cette nuit, les trois compilent 58 points, 13 rebonds et 7 passes, et le 4 sur 6 à 3-points de Quickley a grandement compté.

« Je ne me soucie jamais qu’ils prennent des tirs » a expliqué Tom Thibodeau après la rencontre. « C’est son point fort. Je sais depuis le début de saison que s’il prend ces tirs, il mettra la plupart. »

Les défenses s’adaptent déjà à lui

Thibodeau a tellement confiance en lui qu’il va le laisser dans le terrain pour épauler Julius Randle et RJ Barrett. « Pendant l’essentiel du match, j’ai été en difficulté. RJ aussi » commente Randle. « Pendant la première mi-temps, Derrick nous a maintenus dans le match par ses points et en gérant le tempo. Sur la fin, RJ a réalisé des actions énormes. Quickley aussi. Alec aussi. »

Pour les Knicks, ce succès après prolongation met fin à une série de quatre revers de suite, et ça évite que l’équipe soit plongée dans le doute à cinq semaines de la fin de la saison régulière. « Quand on rencontre une équipe pour la deuxième fois, je remarque qu’ils se sont adaptés, notamment sur mon floater ou des choses comme mon jeu sur le pick-and-roll » constate le rookie newyorkais. « J’essaie simplement de m’améliorer jour après jour, pas uniquement sur le terrain, mais aussi avec des vidéos pour ajuster mon jeu et devenir un élève du jeu plus intelligent. »

A-t-il ressenti ce « rookie wall » lors de cette période de disette ? « Je ne l’ai pas vraiment ressenti… Je vais simplement continuer de faire ce que je fais depuis que je suis ici. Il y aura des hauts et des bas pendant toute la saison, mais aussi pendant chaque match. Mais le but, c’est de continuer ce que je fais depuis je suis ici, et j’ai une grande confiance en moi. »