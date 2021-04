Covid-19 : à Boston, on cherche les doses restantes

Et ça continue encore et encore… Alors que Romeo Langford et Tristan Thompson signaient leur retour dans le groupe de Brad Stevens après avoir respecté le protocole sanitaire en vigueur, c’est Evan Fournier qui a été contraint de se confiner. Le coach des C’s a indiqué que le Français ne serait pas de retour cette semaine, et ce petit cirque qui se poursuit depuis le début de saison commence à agacer Danny Ainge.

Le GM de Boston a notamment indiqué que la franchise faisait tout son possible pour organiser une session de vaccination, comme de nombreuses équipes de NBA ces dernières semaines. Sauf qu’obtenir suffisamment de doses pour l’équipe et le staff relève du parcours du combattant !

« Nous avons des protocoles aussi stricts que n’importe qui ; strictement réglementés. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire d’autre », a-t-il déploré hier. « L’année a été très longue et au moment où nous avons l’impression d’être sur le point de récupérer tout le monde, quelque chose d’autre se produit ».

Le choix de chacun sera respecté

La direction des Celtics remue donc ciel et terre en espérant pouvoir vacciner au moins 85% de ses effectifs pour voir les protocoles être allégés et les contaminations baisser, alors que des joueurs majeurs comme Jayson Tatum, Marcus Smart ou encore Robert Williams III et donc Thompson ont déjà été contraints d’observer une mise en quarantaine après avoir contracté le virus.

« Nous avons essayé de mettre quelque chose en place. Nous sommes même allés dans d’autres États parce que nous ne pouvons pas encore obtenir de vaccination ici », a-t-il ajouté. « Nous sommes donc toujours en attente. Mike Zarren (directeur général adjoint) a beaucoup téléphoné pour essayer de trouver un moyen de faire vacciner tout le groupe. Mais nous attendons patiemment et nous espérons que ça se fera dans les deux prochaines semaines ».

Selon le calendrier programmé dans l’état du Massachusetts, la vaccination éligible au grand public n’est pas prévue avant le 19 avril. Danny Ainge a toutefois rappelé que malgré l’enjeu et l’agacement dans le camp des Celtics alors que la saison est compliquée sur le plan sportif, personne ne serait vacciné de force.

« Je crois que la semaine dernière certains de nos 17 joueurs n’étaient pas certains de le faire. Je ne sais pas vraiment à quel point ils sont contre. Nous allons essayer d’encourager tout le monde à le faire, mais ce sera leur choix », a-t-il conclu.