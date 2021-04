Le tandem Anderson/Brooks montre la voie pour Memphis à Miami

Quand Memphis gagne, c’est en attaque que les hommes de Taylor Jenkins font la différence ces derniers temps, avec plus de 110 points inscrits sur leurs sept derniers succès. Pour leur troisième victoire de suite, la deuxième en déplacement, les Grizzlies ont appliqué la même recette pour l’emporter 124-112 sur le parquet de Miami.

Avec autour de l’axe Morant-Valanciunas des lieutenants qui continuent de s’affirmer comme Dillon Brooks, déterminant avec ses 28 points, mais aussi Kyle Anderson (19 points, 8 rebonds, 6 passes) ou Desmond Bane.

Kyle Anderson dans tous les bons coups

L’entame de match est marquée par l’hyperactivité de Bam Adebayo, au scoring (10 points en six minutes) ou à la passe, servant notamment Victor Oladipo à 3-points pour essayer de lancer les Floridiens (23-18).

Kyle Anderson se distingue à son tour en guise de réponse avec un 3-points, un « floater » et deux passes décisives pour Jonas Valanciunas. Desmond Bane et John Konchar ont alors fait passer les Grizzlies en tête sur deux tirs extérieurs (34-37), imités ensuite par Killian Tillie et Xavier Tillman en début de deuxième quart-temps (39-46).

Pour repousser le danger incarné alors par le tandem Robinson-Butler, Memphis peut à nouveau compter sur un Kyle Anderson en grande forme, l’ancien joueur des Spurs alignant 8 points de suite afin de conserver six points d’avance en faveur des siens à la pause, conclue par un 3-points de Jonas Valanciunas (57-63).

Le coup de chaud de Dillon Brooks !

Au retour des vestiaires, c’est à Dillon Brooks d’apporter sa pierre à l’édifice, et de quelle manière !

L’ailier attaque la période par trois lancers puis trois missiles à 3-points pour donner le ton. En fin de période, c’est encore lui qui sauve Memphis d’un retour du Heat avec un nouveau passage de folie, marqué par 9 points de suite, puis un service en or pour le 3-points de Tyus Jones à une seconde du buzzer (89-96).

Miami ne s’en remettra pas. Le trio Tillman-Bane-Tillie fait cette fois flancher les Floridiens pour de bon en passant un 13-2 en moins de quatre minutes (94-109). Discret au scoring cette nuit, Ja Morant peut alors conclure et mener les siens jusqu’à la victoire en compagnie de Grayson Allen pour un succès sur le score de 124 à 112.