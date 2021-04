Hubert Davis ou Jerry Stackhouse à North Carolina ?

Un chapitre se ferme à North Carolina avec la retraite de Roy Williams, et la direction de l’université a l’ambition de choisir un ancien de la maison pour prendre la suite, et l’ancien coach des Tar Heels aura son mot à dire sur le nom de successeur. Selon Andy Katz, c’est Hubert Davis qui tiendrait la corde pour prendre la suite. L’ancien shooteur des Knicks est assistant de Williams depuis neuf ans, et il s’occupe aussi de l’équipe 2. Sa nomination serait logique.

Mais il devra se méfier de deux anciens Tar Heels puisque Jerry Stackhouse, entraîneur de Vanderbilt, a passé un entretien, et Kenny Smith, ancien meneur de North Carolina, serait aussi sur les tablettes, sans qu’on sache s’il s’est déjà entretenu avec les dirigeants.

Depuis 1961, les Tar Heels n’ont connu que quatre entraîneurs : Dean Smith (1961-1997), Bill Guthridge (1997-2000), Matt Doherty (2000-2003) et Roy Williams (2003-2021).