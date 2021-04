Première sortie en douceur pour Victor Oladipo à Miami

On n’avait pas vu Victor Oladipo sur les parquets depuis le 21 mars dernier. Il était alors un joueur des Rockets. Désormais, il est à Miami et son premier match sous les couleurs du Heat s’est terminé avec une ligne de stats discrète : 6 points, 5 passes et 3 rebonds en 23 minutes.

L’arrière, titulaire, était bien évidemment en manque de rythme, d’automatismes avec ses nouveaux coéquipiers (même si ça fonctionne déjà avec Bam Adebayo) et n’a shooté qu’à 2/8 au tir, et rendu un vilain 0/4 à 3-pts.

« C’est un vétéran, il a joué dans de bons programmes, de bonnes équipes donc il sait comment s’adapter », analyse Erik Spoelstra à l’AP. « Défensivement, il va s’ajuster naturellement. Offensivement, il va nous offrir une option de plus pour créer le jeu, pour mettre la pression sur les défenses dans la raquette. »

La culture, une seconde nature

Victor Oladipo va mettre un peu de temps à s’acclimater. Mais il a déjà le discours puisqu’il est impatient de se plonger dans la « culture » du Heat, dont on a tant parlé durant les playoffs 2020, avec Jimmy Butler notamment.

« La culture dans le basket, je connais : DeMatha Catholic High School, Indiana University et maintenant le Heat », assure-t-il. « Cette culture, c’est un mode de vie et de jouer pour quelque chose de plus grand que soi. C’est un sacrifice. Je suis habitué à ça et c’est comme ça que je peux m’épanouir. Faire partie de ça, être dans ce vestiaire au quotidien, voir les bannières de champion, ça va m’aider à devenir un meilleur joueur. »

Actuellement cinquième à l’Est après trois victoires de suite, le Heat ronronne encore cette saison et peine à être régulier, enchaînant les bons, voire très bons, et les mauvais passages. Les arrivées récentes de Trevor Ariza, Nemanja Bjelica et Victor Oladipo doivent permettre de monter en puissance avant les playoffs.

« Je sens que c’est spécial ici », conclut l’ancien du Magic et du Thunder. « Faire désormais partie de ce groupe, c’est clairement une bénédiction. »