Le cinq majeur de la semaine | Tobias Harris brille en l’absence de Joel Embiid

Toujours énormément de choix sur les lignes arrières, mais avec sa performance à 50 points et 10 passes décisives face aux Pelicans, et trois succès en quatre matchs sur la semaine, Damian Lillard est incontournable.

À ses côtés, on a pas mal hésité entre James Harden et Luka Doncic, le premier ayant un meilleur bilan, mais le deuxième a pour lui une bien meilleure adresse, et c’est donc le Slovène qui intègre le backcourt.

Sur les ailes, Giannis Antetokounmpo possède un bilan parfait, doublé d’un triple-double de moyenne, et il est donc compliqué à enlever, même si on aurait bien voulu rendre hommage aux performances de John Collins, et à la bonne forme des Hawks en général. Et c’est Tobias Harris qui accompagne le « Greek Freak », l’ailier des Sixers ayant très, très envie de faire comprendre à tout le monde qu’il est une « star », même en l’absence de Joel Embiid.

Sous le cercle, c’est très simple avec un Nikola Jokic largement au-dessus de la concurrence sur la semaine.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.