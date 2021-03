LeBron James et Anthony Davis blessés, Dennis Schroder veut du changement dans le jeu des Lakers

Comment les Lakers vont-ils pouvoir compenser les absences de LeBron James et Anthony Davis ? Même sans son monstre à deux têtes, le groupe de Frank Vogel a les moyens de limiter la casse en gagnant quelques matchs, avec des éléments comme Wes Matthews, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Marc Gasol ou encore Dennis Schroder.

Destiné à endosser davantage de responsabilités, le meneur a rappelé que l’effort de tous serait nécessaire pour éviter que les défaites ne s’enchaînent. Pour lui, les Lakers doivent également changer leur façon de jouer.

« Je pense que la façon dont nous jouions avant, avec deux stars sur le terrain, est totalement opposée à la façon dont nous devons jouer maintenant », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devons faire circuler la balle, nous devons jouer avec plus de rythme. Sur le plan défensif, nous devons être plus combatifs. Eh oui, je veux dire que tout le monde qui entre sur le terrain doit être confiant pour marquer ou avoir un impact sur le jeu en défense ».

S’inspirer des Sixers ?

Un peu comme aux Sixers où la blessure de Joel Embiid a boosté le reste du groupe, Dennis Schroder est convaincu que les joueurs valides de l’ensemble de l’effectif ont là une occasion formidable de montrer leur valeur : « C’est génial pour tous les autres qui vont pouvoir prouver à leurs coéquipiers et à la franchise qu’ils peuvent jouer ».

Frank Vogel et Montrezl Harrell ont pour leur part voulu transmettre un message rassurant, et ce malgré un non-match largement perdu 111-94 à Phoenix.

« De toute évidence, Dennis Schroder sera la tête de gondole avec le ballon dans ses mains le plus souvent, dictant une partie de l’action. Mais nous avons beaucoup de vétérans dans cette équipe qui peuvent prendre les commandes, et nous encourageons nos gars à le faire depuis toutes les chaises de la salle », a pour sa part confié l’entraîneur, qui s’est même dit « optimiste » pour la suite.

L’objectif reste de renouer au plus vite avec la victoire, ce qui ne semble pas inquiéter Montrezl Harrell plus que ça. « Nous voulons jouer aussi dur que possible, jouer de la bonne manière et nous allons toujours nous en sortir en gagnant des matchs. Il faut juste tenir le coup le temps que ces gars récupèrent et reviennent », a-t-il conclu.