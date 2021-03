Personne ne sait encore de quoi l’avenir du très convoité John Collins sera fait. Mais les rumeurs autour d’un potentiel trade n’altèrent pas son niveau de jeu. Preuve en a une nouvelle fois été faite hier dans la victoire des Hawks face à des Lakers déjà privés d’Anthony Davis et qui ont en plus perdu LeBron James en cours de route.

Dans son style caractéristique, John Collins a donné le ton en début de match en faisant preuve d’efficacité près du cercle, à l’image de ses quatre paniers dont un dunk et une claquette. « Je suis simplement heureux que notre série se poursuive » a réagi John Collins. « Si je joue bien et qu’on gagne, c’est encore mieux. »

Son coach est plus bavard : « John a fait du bon boulot dans l’agressivité. Il a récupéré beaucoup de rebonds offensifs, et il a fini dans la raquette. Quand il a eu l’avantage de taille au poste, il a pris son temps pour faire la différence. J’ai trouvé qu’il avait été vraiment patient et qu’il a pris ce que la défense lui donnait. »

Un lieutenant précieux pour Atlanta

Forcément, la blessure du « King » lui a ensuite permis de bénéficier de davantage de liberté et d’espace pour dominer dans la peinture. Précieux en troisième quart-temps avec son activité en défense, son panier à 3-points en transition et son jeu sans ballon qui a libéré des espaces, pour lui et ses coéquipiers, c’est lui qui a ensuite mis le point d’exclamation final sur cette rencontre d’un dunk tout cuit sur un service de Trae Young.

Loué par son nouveau coach pour son intelligence de jeu et auteur de 27 points, 16 rebonds (son record cette saison), 3 interceptions et 3 contres, John Collins a également reçu les éloges de son « go-to-guy », Trae Young, qui n’envisage même pas de voir partir son lieutenant dans les jours à venir.

« Il est incroyable », a lancé le meneur des Hawks. « Il joue très bien en ce moment. Les adversaires vont continuer leurs prises à deux et le laisser ouvert et il va continuer de mettre ses tirs et faire les bons choix. C’est juste super de le voir jouer de cette façon en ce moment et on va encore avoir besoin de lui pour ça jusqu’à la fin de la saison ».