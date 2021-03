Programme du soir | Damian Lillard et les Blazers reçoivent les Mavs de Luka Doncic

En difficulté, Boston va tenter de se relancer face à Sacramento (00h30) alors que Miami reçoit Indiana dans la foulée (01h00). Au même moment, les Nets seront à Orlando alors que Toronto va essayer de mettre fin à sa série de six revers consécutifs. Ce sera face à Utah (beIN Sports 1), également dans une mauvaise passe.

Dans une encore plus mauvaise passe, les Rockets ont l’occasion de mettre fin à leur série de 18 revers de rang lors de la réception des Pistons, alors que Memphis, toujours à 01h00, peut équilibrer son bilan face à Golden State (beIN Sports Max 4), et ainsi revenir à hauteur des Warriors pour la 9e place à l’Ouest.

C’est déjà l’heure de la revanche à Phoenix, les Suns retrouvant les Wolves en back-to-back, à 03h00.

