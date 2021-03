Programme du soir | À l’Est, choc au sommet entre les Sixers et les Bucks

Programme chargé donc à l’Est cette nuit, avec un Indiana – Brooklyn (beIN Sports Max 4) dès minuit également. À 01h00, Zach LaVine et les Bulls reçoivent de leur côté les Spurs.

À la même heure, Houston récupère Christian Wood pour éviter une 18e défaite consécutive, face aux Warriors. À Memphis, à partir de 02h00, Miami a l’occasion d’engranger une 6e victoire de suite et consolider sa place dans le Top 4 de l’Est. Juste derrière au classement, les Hornets sont de leur côté à Denver au même horaire.

Enfin, la nuit se termine à Dallas, à 02h30 (beIN Sports 1), pour l’acte III entre les Mavericks et les Clippers.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?621621/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.