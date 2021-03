Ils ne gagnent plus mais les Rockets font le spectacle. On retrouve les joueurs de Houston sur quatre actions de ce Top 10, dont la dernière est superbe avec l’envolée et le gros dunk de Kenyon Martin Jr.

On peut aussi apprécier le contre de Jarrett Allen sur la tentative de Kendrick Nunn ou bien, à la première place, le poster de Lauri Markkanen sur Moses Brown.