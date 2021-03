NCAA : Oklahoma State renverse Baylor en demi-finale du tournoi Big 12

Battus deux fois cette saison par Baylor, leader incontesté de la conférence et n°2 dans le pays, derrière les intouchables Zags, les Cowboys se présentaient néanmoins en demi-finales du tournoi de la Big 12 avec une certaine confiance, construite par leur dynamique de 7 victoires en 8 matchs (à part leur revers face à… Baylor début mars donc).

Magie de la NCAA, Oklahoma State et son petit prodige, Cade Cunningham, ont cette fois renversé la montagne qui se tenait face à eux, s’imposant finalement de 9 points (83-74) derrière une prestation exceptionnelle de Cunningham, plus que jamais prospect n°1 pour la prochaine Draft NBA.

Auteur de 20 de ses 25 points en deuxième mi-temps, plus 8 rebonds et 5 passes, Cunningham a fait craquer la défense des Bears, bien aidé par Avery Anderson III (20 points à 8/13 aux tirs).

« Il est le meilleur joueur du pays, et de loin, je pense », commentait Coach Boynton avant de préciser. « J’espère qu’on va continuer à démontrer que notre équipe ne se résume pas à Cade et une poignée de marionnettes à ses côtés. On n’est pas venu ici pour gagner une demie, on est venu pour le titre. »

Les Cowboys vont justement affronter Texas en finale cette nuit pour un duel qui sent la poudre. Avec ce nouveau succès et Cunningham qui ne semble pas avoir de rival à ce niveau, Oklahoma State se prend à rêver de titre. En tout cas, leur capital confiance est à son acmé…

« Cade est un de ces gars face à qui tu peux tout faire bien défensivement et il va quand même trouver le cercle »

« C’est notre cohésion collective [qui nous fait gagner] », reprend Cunningham. « Tout le monde a haussé son niveau de jeu. Tout le monde essaye de se rendre encore meilleur dans son rôle. Le staff nous donne de très bons plans de jeu et on s’y investit à fond, ça s’est vraiment traduit dans nos victoires. Une fois qu’on a gagné quelques gros matchs, notre confiance a grandi. Maintenant, on a crevé le plafond et ça continue à monter ! On va essayer de voir jusqu’où ça nous mène. »

Pour Baylor, MaCio Teague termine à 17 points, meilleur marqueur devant Jared Butler (16 points) quand Mark Vital (9 points, 14 rebonds) s’est bien démené dans la peinture. Mais comme l’a reconnu Teague après coup, les Bears n’ont pas réussi à tenir défensivement face à Cunningham qui s’est « libéré » trop souvent du marquage.

Et puis, Baylor termine tout de même à 6/28 à 3-points (21%) et pas beaucoup mieux à 2-points (29/75 pour 39%)… Pour Coach Scott Drew, les Bears peuvent retrouver leur niveau défensif pour le tournoi final, avec plus d’entraînements. Mais face à Cunningham, même une bonne défense ne suffit pas !

« Cade fait partie de ces gars face à qui tu peux tout faire bien défensivement et il va quand même trouver le cercle. »

Si la réponse des instances de la NCAA se fait toujours attendre concernant l’éligibilité des Cowboys pour le prochain tournoi final, leur éventuelle victoire dans la Big 12 cette nuit ne laisserait pas planer grand doute sur leur participation…

