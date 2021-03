Les Grizzlies en colère contre les arbitres

Il reste six secondes à jouer quand Ja Morant récupère le ballon, sur la remise en jeu des Grizzlies, face à Denver. Le meneur de jeu et ses coéquipiers sont menés 102-103. Le rookie de l’année 2020 attaque le cercle et y rencontre Nikola Jokic.

Le pivot des Nuggets monte droit, puis baisse un peu son bras droit. Morant manque sa tentative et termine au sol, en colère face à l’attitude des arbitres qui n’ont pas sifflé une faute qui, selon lui, existe.

« Je vais attendre le rapport des deux dernières minutes », a simplement commenté Taylor Jenkins pour le Commercial Appeal. Les officiels ont eux expliqué que « Jokic avait sauté de manière verticale et maintenu une position licite », sans faire faute donc.

« 90 % des gens ont vu Jokic sauter et baisser le bras », estime De’Anthony Melton. « Je ne crois pas qu’il ait touché la balle puisque Morant l’avait toujours en main. Il a donc touché quelque chose d’autre. C’était indécis comme coup de sifflet. C’est comme ça. »

Même au ralenti, il n’est pas évident de voir le « Joker » toucher le bras de Morant. Sur le parquet, à vitesse réelle, Brandon Clarke pensait que le All-Star de Denver avait bien défendu, mais les images ont changé son jugement.

« C’est une faute qui est toujours sifflée contre nous. Le match était physique et il y a eu des fautes sifflées et d’autres non. C’était une bonne action pour nous et c’est un tir que Ja Morant marque constamment. La faute aurait pu être sifflée, mais ça n’a pas été le cas, donc on doit passer à autre chose. »

Cela passera par un rebond dimanche soir contre le Thunder.