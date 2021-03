Le MVP de la nuit | Kyrie qui rit, Boston qui pleure

Décalé au poste 2 avec l’arrivée de James Harden, Kyrie Irving est dans son rôle préféré : celui de scoreur. Plus besoin de s’occuper de la création et de monter la balle. Il joue en soliste et comme cette nuit face à Boston, ça fait très mal : 40 points à 15 sur 23 aux tirs avec 8 rebonds, 3 passes. Le plus impressionnant, mais c’est une habitude avec lui, c’est sa facilité dans les choses compliquées. En face, il y avait tout de même Marcus Smart et des joueurs qui le connaissent par cœur, mais Kyrie Irving est un exceptionnel joueur de un-contre-un, et surtout il y a Boston en face. À Noël, il avait déjà compilé 37 points, 6 rebonds et 8 passes face aux Celtics.

« C’est une espèce différente » résume James Harden sur son coéquipier. « Il a cette mentalité de tueur dans le sens où, peu importe qui nous jouons et où nous jouons, il va essayer de détruire l’adversaire et c’est le genre de chose qu’on veut en permanence dans son équipe. Cette mentalité le distingue de beaucoup de gars dans cette ligue. »

Certains parleraient de « Mamba Mentality », et on en a eu un aperçu dans le dernier quart-temps lorsqu’il plante huit points de suite pour assommer Jayson Tatum et les autres. Désormais, Kyrie Irving veut défier les Celtics en playoffs. « Sur la grand scène ».

« Mais j’attends juste une plus grande scène » explique-t-il à propos de ses cartons face à Boston. « C’est à dire de jouer face à des millions de personnes avec des matches où c’est soit la victoire soit tu rentres chez toi… Je suis impatient de jouer ces matches, mais ça reste une chance de jouer face à ces gars en milieu de saison. »

« Des gars » avec qui il s’entend toujours bien, et les accolades sont toujours aussi chaleureuses et sincères. « C’est une grosse surprise pour tout le monde, mais c’est parce qu’il y a beaucoup de merde écrite sur moi et les relations que j’entretiens avec mes anciens coéquipiers. »