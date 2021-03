Le bulletin de note des Bulls : en progrès mais peut mieux faire

« On a un bilan négatif. » Billy Donovan a raison de le préciser, après la victoire des Bulls face aux Pelicans. Chicago vient effectivement de terminer la première partie de saison avec 16 victoires et 18 défaites, synonyme de dixième place dans la conférence Est.

Un bilan loin d’être impressionnant, mais qui reste prometteur pour cette franchise engluée dans des saisons sans saveur depuis trois ans maintenant. Chicago est encore dans la course pour les playoffs et affiche un basket cohérent, qui s’affine semaine après semaine. C’est déjà bien.

« Je pense à ce premier match contre Atlanta (perdu de 20 points) et à quoi on ressemble aujourd’hui », se réjouit le coach des Bulls, en constatant les différences entre ces deux moments, pour NBC Sports. « Pour un coach, c’est parfois dur de voir ça car on est plongé dans le quotidien. Mais il faut savoir prendre de la distance et revoir les premières rencontres d’une saison. Mes joueurs ont véritablement progressé. »

Apprendre à finir les matches

Zach LaVine souligne les ressources mentales de ses coéquipiers puisqu’il remarque que les Bulls « se battent toujours » même quand ils sont menés « de 20 points ». Néanmoins, d’après leur entraîneur, ils doivent encore progresser dans la dernière ligne droite. « Ils ont encore besoin d’apprendre à conclure les matches. Ils doivent faire mieux dans ce domaine. »

Donc si la progression existe pour cette première saison de l’ère Donovan et que les Bulls ont enfin des motifs d’espoir pour les semaines à venir, l’ancien coach du Thunder reste particulièrement prudent.

« On n’est pas encore au stade où on veut être », insiste-t-il. « On n’est pas satisfait. On doit continuer d’élever notre niveau, faire toujours mieux que la veille. C’est ça le défi. On a encore du chemin à faire et j’essaie de ne pas me contenter de tout ça, j’essaie de pousser tout le monde. Je dois tirer plus d’eux, comme ils doivent faire de même avec moi. On a encore beaucoup à donner. »