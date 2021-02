Par deux fois, Terry Rozier a marqué au buzzer contre les Warriors. La première fois, à la mi-temps et de très loin. La seconde, à mi-distance et pour tuer le match.

Parmi les autres actions retenues par la ligue pour la semaine passée, on trouve beaucoup des shoots décisifs. Stephen Curry contre le Heat ou Jamal Murray face à Washington. On peut aussi noter les différents tirs de Damian Lillard, dont un du logo et au buzzer du troisième quart-temps, toujours face aux Wizards.