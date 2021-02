Course aux playoffs : embouteillage monstre sur les routes de l’Est !

On dit souvent que la conférence Ouest est supérieure à la conférence Est… C’est bel et bien le cas cette année encore avec 57% de victoires pour les équipes de l’Ouest face à leurs homologues de l’Est.

Mais plus encore, la conférence Est est une sacrée énigme cette saison avec une hiérarchie qui peine encore à se dessiner, après le trio de tête qui s’est lui bien détaché derrière Philadelphie (20 victoires pour 11 défaites), Brooklyn (20 victoires pour 12 défaites) et Milwaukee (18 victoires pour 15 défaites).

Derrière, c’est effectivement la cohue avec pas moins de dix équipes (Indiana, Toronto, Boston, New York, Chicago, Charlotte, Miami, Atlanta, Orlando et Washington) qui se tiennent dans un mouchoir de poche, à moins de 4 victoires de différence au bilan.

« Je vois beaucoup d’équipes irrégulières à l’Est », reconnaît ainsi Erik Spoelstra du Heat pour l’Associated Press, avant d’ajouter : « Et on est l’une d’entre elles ! »

Finaliste la saison passée, et donc représentant de l’Est, Miami n’a pour le coup pas encore atteint le cap des 50% de victoires cette saison. De la même manière, chaque équipe de l’Est a au moins connu une série de 3 défaites consécutives cette saison. Onze équipes sur les quinze de la conférence ont même connu plusieurs séries de 3 défaites consécutives.

Les Knicks et les Bulls dans le Top 8

A vrai dire, même les prétendants ne sont pas à l’abri comme les Bucks qui ont pour le coup été jusqu’à 5 revers de rang, ou les Nets qui ont eux aussi connu quatre séries de deux revers de suite et la fameuse série de 3 revers de rang.

A l’image de Brooklyn qui est actuellement sur 6 victoires de suite, l’Est a tout de même son lot d’équipes en forme, avec les Wizards qui pètent la forme avec 5 succès de rang, les Raptors qui redressent bien la barre (9-3 depuis leur vilain départ 7-12), mais aussi les Knicks qui pourraient bien présenter un bilan mensuel positif… pour la première fois depuis novembre 2017.

« On travaille à devenir une équipe qui joue 48 minutes par match », souffle Tom Thibodeau. « On a encore beaucoup de pain sur la planche. »

A l’Est, un bilan négatif permet d’aller en playoffs…

Le Heat aussi commence à retrouver des couleurs, avec 7 victoires sur ses 10 dernières sorties, se joignant donc à ce joyeux regroupement. A l’approche de la mi-saison, ce « bouchon » dans le peloton de la conférence Est est intéressant pour le suspense dans la course aux playoffs mais il risque fort de se débloquer avec la deuxième partie de saison.

« L’équipe qui pourra trouver de la constance et de la fiabilité plus rapidement que les autres va pouvoir se mettre à l’abri au classement, mais pour le moment, il n’y a pas d’écart important », conclut Spoelstra. « Donc, j’y vois plutôt des opportunités. »

A l’Ouest, il y a aussi un bel embouteillage puisque du 6e (San Antonio) au 13e (OKC), il n’y a aussi que quatre victoires d’écart. Mais contrairement à l’Est, il faut avoir un bilan positif pour être dans le Top 8. A titre d’exemple, San Antonio (16v-11d) serait 3e à l’Est avec ce bilan !