Huit jours de repos bénéfiques pour la défense des Mavericks

Comme leurs rencontres de la semaine passée contre Detroit puis Houston ont été reportées à cause de la météo, les Mavericks ont été privés de compétition pendant huit jours. Une éternité habituellement en NBA, devenue pourtant la normalité durant cette saison pas comme les autres.

Les hommes de Rick Carlisle ont donc profité de ces longues journées pour travailler leur défense. C’était évidemment nécessaire car Dallas souffre pour contenir ses adversaires. Le résultat est positif puisque, contre Memphis, Luka Doncic et compagnie ont seulement encaissé 92 points.

Un mini-stage en pleine saison

« On avait besoin de gagner ce match », assure, au site officiel de la franchise, le coach texan. « La défaite contre les Blazers avait laissé un goût amer. On a dû la ruminer pendant huit jours. On a joué ce match avec la rage, surtout défensivement. Ce soir, c’était un effort collectif et le travail effectué cette semaine en défense a payé. »



Pour le Dallas Morning News, Carlisle n’a pas hésité à placer ce succès parmi « les meilleurs matches défensifs » de la saison de son équipe, même s’il a regretté la fin de rencontre moins bien maîtrisée. Néanmoins, l’essentiel était fait avec un succès et une défense enfin solide.

« Je pense que ces huit jours ont vraiment aidé », confirme Tim Hardaway Jr., auteur de 29 points. « On ne savait pas quand on allait reprendre, donc on s’est assuré d’être concentré, de prendre soin de nos corps. Une fois de retour, on a joué dur, ensemble et on a été agressif. »

Un back-to-back en forme de test

Privée de Kristaps Porzingis, touché au dos, la formation de Dallas n’a pas semblé trop souffrir de ce manque de rythme et compétition. Mais il faut confirmer dès ce mardi soir face à Boston, « un vrai test » d’après Jalen Brunson, lui aussi très bon face à Memphis avec 19 points.

« Il faut être capable de maintenir cet effort », prévient Rick Carlisle, dont l’équipe est neuvième de la conférence Ouest actuellement. « Boston arrive et c’est le deuxième match en deux jours. Ils ont faim, ils ont gâché une grosse avance contre New Orleans, donc ils vont vouloir rebondir. C’est un excellent test pour nous. »