[Programme du soir] Gros test à Brooklyn

Avant ça, Toronto peut enfoncer Orlando (01h00, beIN Sports Max 9) alors que Memphis va tenter d’engranger sa 8e victoire consécutive à Indiana, à partir de 02h00.

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de défense entre Washington et Portland, toujours à 02h00, alors que Utah et Rudy Gobert ont l’occasion de rapidement se relancer face à Detroit, à partir de 04h00. Dans le même temps, Golden State reçoit Boston dans un match qui pourrait également faire des étincelles.

