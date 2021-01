L’ascension fulgurante de Luka Doncic racontée par Goran Dragic et Rick Carlisle

Après Bostjan Nachbar, Rasho Nesterovic, Beno Udrih et Sasa Vujacic, Goran Dragic a été l’un des joueurs slovènes à faire briller son pays en NBA. Mais ce joli cinq majeur sera sans doute éclipsé dans les livres d’histoire par l’impact et l’aura que laissera Luka Doncic dans la plus grande ligue du monde.

Les premières années en NBA de l’ex pépite du Real Madrid ont dépassé toutes les attentes, bouleversant (une fois de plus) les certitudes des observateurs américains avant son arrivée dans la plus grande ligue du monde en 2018.

Goran Dragic a fini par être convaincu que Luka Doncic allait devenir l’un des meilleurs joueurs du monde à la suite de la quinzaine qui a sacré la Slovénie championne d’Europe en septembre 2017. Nul doute que les adversaires du meneur de jeu madridiste (dont les joueurs de l’équipe de France) ont également été impressionnés.

« Il va devenir le meilleur joueur d’Europe dans quelques années, croyez-moi. En NBA aussi. Il sera l’un des meilleurs joueurs du monde entier », avait-il lancé à l’issue de la finale remportée face à la Serbie.

Même Goran Dragic ne le voyait pas exploser si vite

Avant d’évoluer avec Luka Doncic en sélection, Goran Dragic a été un témoin privilégié de l’ascension de son compatriote lorsqu’il évoluait à Ljubljana de ses 18 à ses 20 ans aux côtés… du père de Luka Doncic, Sasa. Luka n’avait alors que cinq ans, mais semblait déjà pris de passion pour le basket, avec toujours un ballon dans les mains. Les mi-temps et temps-morts étaient alors l’occasion pour lui de divertir le public, les tous débuts d’une ascension fulgurante. « C’est vraiment difficile de prédire comment l’avenir va se dérouler. Mais la seule chose que je pourrais dire, c’est qu’étant jeune, il avait déjà cette passion pour le basket ».

Dès lors, lorsque le phénomène slovène a rejoint le Real Madrid à l’âge de 13 ans pour continuer à grandir, avec l’objectif de devenir le meilleur, la machine était lancée. « Tout le monde a commencé à parler de lui. A cet âge, nous nous sommes rendu compte qu’il avait probablement quelque chose de spécial », a-t-il poursuivi.

Ses premières saisons au Real Madrid, en championnat puis en Euroligue, ont alors confirmé les attentes placées en lui par tout un continent. Il y a ensuite eu cet EuroBasket 2017 comme une nouvelle preuve de l’étendue de son talent, jusqu’à son arrivée en NBA qui a choqué tout le monde, même ceux qui le connaissaient le mieux.

« Je pensais qu’il allait avoir besoin d’un peu plus de temps pour se développer et pour comprendre le style et le jeu de la NBA. Je savais que dans quatre ou cinq ans, il serait l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais, oui, il a démontré que j’avais tort. C’est arrivé beaucoup plus vite », reconnaît Goran Dragic sur ESPN.

De par son passé récent marqué par la carrière de Dirk Nowitzki, la franchise de Dallas a flairé le bon coup, principalement grâce à l’appui de Donnie Nelson qui a tout fait pour le récupérer, bien aidé par les résultats catastrophiques des troupes de Rick Carlisle la saison précédente (24v-58d, soit l’un des pires bilans des vingt dernières années).

Trop grand pour mener le jeu en NBA ?

Le coach des Mavs a peut-être été l’un des plus « sceptiques » de la franchise texane, notamment sur la position à laquelle Luka Doncic allait évoluer en NBA, notamment par rapport à sa taille (2m01).

« On a parfois l’impression que les joueurs qui sont grands et costauds ne vont pas pouvoir le faire (jouer meneur), car comment pourraient-ils être assez rapides ? », explique-t-il. « Mais l’une des choses que l’on découvre sur Luka quand on le voit au quotidien, c’est qu’il n’est pas seulement fort, mais qu’il est rapide, puissant et rapide, et de façon trompeuse, dans tous ces domaines ».

Coach Carlisle a bien sûr vu les qualités du joueur du Real Madrid, mais a donc attendu de le voir « en vrai » pour être conforté dans son point de vu. Il n’a suffi que de quelques « pick-up games » pour que le stratège des Mavs rallie le camp des convaincus.

« Il jouait meneur et il voyait tout, il faisait des passes incroyables qui semblaient si simples. Il avait un impact dans chaque aspect du jeu. Il allait chercher beaucoup de rebonds. Il trouvait les joueurs au bon moment, au bon endroit. C’était évident qu’il pouvait jouer meneur de jeu, disons le comme ça ».

Luka Doncic a donc joué meneur de jeu pour le plus grand bonheur des Mavs. Pour sa troisième saison en NBA avec les Mavs, le prodige slovène, rookie de l’année puis All-Star, continue d’impressionner, avec en ligne de mire un possible exercice en triple-double de moyenne dès cette année.