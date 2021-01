[Programme du soir] Luka Doncic et les Mavericks accueillent des Nuggets en forme

C’est déjà l’heure de la revanche pour les Pacers face aux Raptors (01h00, beIN Sports Max 4) et pour le Magic face aux Hornets. À 01h30, le « Big Three » de Brooklyn reçoit de son côté Miami, toujours privé de Jimmy Butler.

LeBron James et les Lakers sont à Cleveland, à partir de 02h00 alors qu’à 02h30 (beIN Sports 1), Luka Doncic et les Mavericks vont eux faire face à Nikola Jokic et des Nuggets qui remontent au classement.

On aura également un œil à La Nouvelle-Orléans, qui doit vite se reprendre et reçoit San Antonio à partir de 03h00, alors que la nuit se termine avec les retrouvailles entre Andrew Wiggins, désormais aux Warriors, et les Wolves (04h00, beIN Sports Max 4) et les Blazers de Damian Lillard qui reçoivent le Thunder dans le même temps.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?616288/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.