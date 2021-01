Les Wizards doivent retrouver le rythme perdu

Après six matches reportés et deux semaines sans jouer à cause du protocole Covid-19, les Wizards retrouvaient enfin les parquets dimanche soir, à San Antonio, avec des fourmis dans les jambes. Il ne fallait donc pas s’attendre à des miracles pour les joueurs de Scott Brooks.

Ils ont fait illusion en première mi-temps, même si le déchet était évident. Puis, après la pause, le manque de rythme a sauté aux yeux. Les Spurs ont joué les transitions à fond et les Wizards ont été incapables d’assurer leur repli défensif, s’inclinant logiquement.

« Quand on n’a pas joué depuis un moment, ça prend du temps pour revenir. On ne peut pas faire ça d’un seul coup », explique le coach des Wizards à NBC Sports. « Les joueurs ou une équipe ne peuvent pas changer en un claquement de doigts. Il y a besoin de rythme et on n’était pas dedans en seconde période. »

Avec des prochains rencontres prévues dès mardi et mercredi contre Houston et New Orleans, Washington va retrouver un quotidien normal, même si plusieurs joueurs ne sont toujours pas disponibles (Rui Hachimura par exemple, qui n’a pas pu jouer contre Gregg Popovich et sa troupe).

« Malgré notre situation, j’ai aimé notre façon de nous battre », poursuit Scott Brooks. « On a été éloigné du rythme classique, de la routine d’une saison : match, avion, hôtel, entraînement. On n’a rien fait de tout ça depuis deux semaines, si ce n’est quelques entraînements dans les deux ou trois derniers jours. »

Le symbole de ce manque de souffle, c’est évidemment Russell Westbrook qui lui était en plus blessé depuis le 8 janvier. Touché à la cuisse, le meneur n’avait donc plus joué depuis 17 jours. Sa prestation contre San Antonio a par conséquent été très mitigée avec 9 points à 3/11 au shoot, 8 rebonds, 6 passes et 4 ballons perdus en 25 minutes.

« Je ne suis pas là où je voudrais l’être, à tous les niveaux. Je dois être meilleur », a-t-il concédé, toujours pour NBC Sports, après la défaite. « Il va avoir besoin de temps pour retrouver le rythme », a ajouté Scott Brooks. « Il veut jouer, veut aider. Il a toujours été comme ça. »