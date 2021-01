Les Nets se cherchent une défense

Déjà battus par les Cavs mercredi soir en double prolongation, les Nets ont encaissé un nouveau revers face à la même équipe de Cleveland, de nouveau mené par Collin Sexton (25 points, 9 passes).

Sans Kevin Durant, Kyrie Irving (38 points, 5 passes) et James Harden (19 points, 11 passes) ont bien essayé de relancer Brooklyn mais l’effort défensif des Nets a encore été bien trop défaillant.

Autorisant 64 points dans la raquette mercredi, les Nets ont de nouveau manqué de dissuasion, encaissant cette fois la bagatelle de 70 points sous leur panier. Andre Drummond (19 points, 16 rebonds) et Jarrett Allen (19 points, 6 rebonds) se sont fait plaisir.

« On apprend sur le tas car on n’a pas eu beaucoup d’entraînements, mais on doit avoir un effort constant. Honnêtement, notre problème n’est pas l’attaque, on ne s’en inquiète pas, c’est notre défense… Ça fait beaucoup de points dans la peinture », admet James Harden. « Les rebonds offensifs peuvent arriver, on peut concéder quelques lay-ups mais on ne peut pas autoriser autant de ballons qui rentrent dans la peinture, c’est trop. »

Face à l’un de ses anciens clubs, Irving a certes retrouvé tout son mordant offensif, mais il a encore dû s’incliner sans gloire : « Ce sont deux défaites qui nous ramènent sur terre », souffle-t-il sur ESPN. « Ce sont deux mauvaises défaites. J’aurais adoré revenir ici et prendre une victoire. On doit trouver des solutions, c’est tout. Personne ne va le faire pour nous. On doit simplement rester concentré sur notre progression. »

« Rome ne s’est pas construite en un jour »

Egalement dominés aux rebonds, 50 à 29, les Nets manquent pour le coup de solutions à l’intérieur. DeAndre Jordan (9 points, 4 rebonds) ne semble clairement plus en mesure de tenir la raquette d’un prétendant au titre, et encore moins aussi esseulé.

« On ne doit pas baisser la tête ou céder à la panique si tôt. Même si beaucoup de personnes aimeraient nous voir paniquer. Rome ne s’est pas construite en un jour. Les équipes championnes ne sont pas construites en un jour. Il y a toujours des difficultés. On doit être capable d’encaisser ça, d’apprendre de nos erreurs et d’en revenir plus fort pour répondre demain, mais aussi sur le reste de la saison. »

Si les Nets ont annoncé hier la signature de Norvel Pelle, Steve Nash exhorte ses troupes à défendre plus fort. C’est en interne que Brooklyn doit trouver sa volonté défensive.

« On doit simplement jouer plus dur. Creuser dans nos ressources. On n’a pas un effectif défensif. Mais on doit avoir plus de fierté en défense, contester plus de tirs, se battre, se jeter au sol, s’arracher… », conclut Nash. « C’est ce qui manque peut-être le plus que n’importe quel schéma défensif. Le message le plus important au final, c’est qu’on ne peut pas simplement venir à la salle et croire que ça sera suffisant. »

A 9 victoires et 8 défaites, dont deux de suite face à Cleveland, Brooklyn doit se ressaisir. Si séduisants soient-ils sur le papier, ce n’est qu’en se donnant à fond sur le terrain que ces Nets pourront réaliser leur plein potentiel.