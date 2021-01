Le Thunder joue un mauvais tour à Kevin Durant

Si Kyrie Irving est toujours absent (pour raisons personnelles), Kevin Durant est bien de retour pour les Nets. Il se signale d’abord en défense, en tenant bien Al Horford au poste bas. Il se fait par contre prendre par la feinte de Shai Gilgeous-Alexander mais ses Nets démarrent bien avec Joe Harris et Caris LeVert à la baguette. Oklahoma City tient le choc avec SGA donc, mais aussi Darius Bazley. Pour un temps seulement.

Durant monte en température et avec Jarrett Allen bien présent dans la peinture, les Nets commencent à faire l’écart, comptant +10 en fin de premier quart. Timothé Luwawu-Cabarrot s’illustre à son tour avec un 3-points en tête de raquette et une belle passe pour DeAndre Jordan sous le cercle. Brooklyn maintient son avantage (41-29).

Mais OKC passe un 7-0 d’entrée de jeu en 2e quart, avec un Hamidou Diallon bien inspiré. Taurean Prince et TLC répliquent mais Brooklyn commence à craquer. Ou plus précisément, la défense du Thunder commence à se faire sentir, à l’image de Bazley qui contre Durant sur un fadeaway. Brooklyn reste bloqué à 49 tandis qu’OKC remonte la pente et égalise.

Jeff Green file au dunk après un rebond offensif et une passe de LeVert et les Nets reprennent leur marche en avant, d’autant que Durant frappe de loin pour le potentiel deux plus un avant la mi-temps. Mais ce dernier se retourne contre eux avec l’interception du Thunder et la conclusion juste avant le buzzer de Dort (63-57).

Les Nets craquent complètement en 3e quart

Les vétérans du Thunder font parler leur expérience au retour des vestiaires. Hill sert Horford sous le cercle après avoir bien fixé la défense. Dort fait mouche à 3-points et Horford s’infiltre à nouveau en puissance sous le cercle. Brooklyn garde l’avantage mais les Nets ne parviennent pas à se défaire d’un Thunder agressif défensivement.

Dort provoque ainsi le passage en force de Durant, sur un déplacement sans ballon ! Durant se venge sur un tir en ligne de fond mais OKC est à ses trousses, égalisant encore avec SGA pour un tir en déséquilibre avec la planche qui lance un 10-2 pour son équipe. Malgré un 3-points de TLC pour briser la série, Brooklyn encaisse un 21-7 en fin de période et accuse le coup (94-81).

Le dernier quart ne commence pas mieux pour les locaux, avec Théo Maledon qui sert parfaitement Diallo pour un super dunk main droite, avant un 3-points du rookie français. Après leur 3e quart-temps catastrophe (37-18), les Nets sont à leur tour relégués à courir après le score, et même un écart important, stabilisé à la quinzaine.

Durant se remonte les manches et essaie de relancer la machine. Mais quand Joe Harris ramène les Nets à 11 longueurs, Horford répond à 3-points. Quand Durant va dunker, plus la faute, c’est Hill qui réplique à 3-points dans le coin. Vous l’aurez compris, Brooklyn n’y arrivera pas. Malgré 36 points de KD, c’est bien OKC et SGA (à 31 points) qui s’imposent sur le terrain rétro des Nets (129-116).