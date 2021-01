[Programme du soir] Les Pistons face au Jazz à 21h, les Celtics limités à huit joueurs

Kevin Durant et Kyrie Irving pourraient être de retour pour les Nets face à Oklahoma City, à partir de minuit, alors que le duel entre les Celtics et le Heat sera beaucoup moins épicé que prévu. Suite à la contamination de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Javonte Green, Semi Ojeleye, Tristan Thompson, Grant Williams et Robert Williams sont ainsi à l’isolement du côté de Boston, Kemba Walker et Romeo Langford étant eux blessés. Brad Stevens n’aura donc que huit joueurs à sa disposition pour la rencontre de ce soir…

Moins de perturbations prévues pour le Rockets – Lakers de 01h00, les Wolves – Spurs de 02h00 et finalement le Warriors – Raptors qui démarrera à partir de 02h30, en direct sur beIN Sports Max 4.

