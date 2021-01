Mikal Bridges, chaud bouillant

Cam Johnson savait que ça allait arriver. La veille, dans l’avion qui a mené les Suns de Detroit à Indianapolis, Mikal Bridges et lui avaient parlé de leurs meilleurs matches respectifs, depuis le début de leur jeune carrière NBA. « Je lui ai dit dans l’avion qu’il allait faire un gros match (face aux Pacers) », raconte le visionnaire Cam Johnson.

Près de 24 heures après cette conversation, Mikal Bridges rentrait au vestiaire et se retrouvait arrosé par ses coéquipiers, avec des seaux d’eau glacée. « Je vais garder ça en tête pour le jour où DA (Deandre Ayton) fait un match à 25 points et 25 rebonds ou Jae (Crowder) plante 10 tirs à 3-points », fait mine de menacer le héros du soir.

Il fallait bien ça pour refroidir le joueur le plus bouillant des Suns cette nuit, dans la victoire sur les Pacers. Réputé depuis ses débuts dans la ligue pour ses qualités défensives, l’ailier a inscrit 34 points (12/18 dont 6/8 de loin), complétés par 3 rebonds et 2 passes.

Un coéquipier apprécié par Chris Paul

« Dès que tu rentres tes premiers tirs, les choses se passent bien et tu commences à te sentir plus agressif », remarque le joueur qui démarre sa troisième année. « C’était incroyable. Je sais que lorsque je me sens à l’aise, je me dis qu’il faut continuer à être agressif. Ne pas se détendre et poursuivre l’effort. »

Mikal Bridges a effectivement démarré très fort son match avec une coupe au cercle puis plusieurs « catch-and-shoot » derrière l’arc et dans le corner. Après ses premières réussites, il a pu enchaîner avec des tirs plus compliqués en sortie de dribble.

« C’est génial de le voir bien faire et s’épanouir dans son jeu, parce qu’il le mérite. Au-delà d’être chargé de la plus grosse mission défensive chaque soir, il sait jouer », salue Chris Paul pour qui Mikal Bridges est « l’un des meilleurs gars », dans le vestiaire, qu’il a côtoyés dans sa carrière.

Avec son attitude, Monty Williams pense qu’il devrait hériter d’un surnom : « ‘Every Day’, parce qu’il est le même tous les jours. Il a toujours une bonne attitude, il travaille comme un fou. Il est très respectueux envers tout le monde, et pourtant sur le terrain, il joue comme un joueur de football, un peu fou parfois. J’apprécie son équilibre et j’aime voir des gars qui travaillent dur être récompensés par leur travail. »

Le « fleuron » du développement jeunesse

Le n°10 de la Draft 2018, sélectionné par les Sixers mais échangé contre Zhaire Smith, est assurément l’un d’eux. Après deux premières saisons plutôt prometteuses, il semble bien parti pour passer un cap. Son éruption de cette nuit a fait grimper sa moyenne à 15 points après dix matches, avec de forts pourcentages (49% dont 47% de loin).

Une poussée solide après deux premières saisons terminées sous les 10 points de moyenne. Sa progression permet aussi de rassurer en interne après plusieurs récentes promesses non tenues parmi de hauts choix de draft (Josh Jackson, Dragan Bender, Marquese Chriss…).

« Il est le fleuron de notre programme de développement des joueurs », formule ainsi Monty Williams. « Je suis juste heureux de le voir être performant pas seulement en attaque, mais de l’autre côté du terrain, tous les soirs. Il va se donner même s’il ne parvient pas à stopper son adversaire. Notre équipe repose sur cette attitude. »