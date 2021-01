[Programme du soir] Les Bucks enfin lancés face à Utah ?

La NBA a tout prévu pour bien attaquer le week-end dès ce soir avec dix matchs au menu, à commencer par Phoenix, leader de la conférence Ouest (6v-2d) qui se déplace à Detroit, désormais privé de Killian Hayes (01h00).

Après un départ compliqué, Milwaukee, qui reste sur trois succès, a l’occasion de lancer sa saison pour de bon avec un gros test face à Utah à domicile. En plein milieu de leur « road trip » de sept matchs, les Jazzmen doivent quant à eux réagir après deux revers consécutifs, face aux Nets puis face aux Knicks. La rencontre entre les Nets et les Grizzlies sera également retransmise à partir de 02h00 sur beIN Sports 4.

Enfin, les Clippers de Nicolas Batum (6v-3d) seront à nouveau attendus sur le parquet de Golden State, à partir de 04h00, deux jours après l’avoir emporté 108-101 devant la bande de Stephen Curry.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?614527 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.