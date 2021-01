Le MVP de la nuit : une soirée inoubliable pour Gordon Hayward

Son énorme contrat a fait jaser mais Gordon Hayward répond sur le terrain, et cette nuit, l’ailier des Hornets s’est carrément offert un record en carrière en plantant 44 points à la défense des Hawks. Un record utile puisqu’il permet à Charlotte de s’imposer 102-94 à Atlanta, et c’est lui, dans le money time, qui va faire basculer le match avec son jeu à mi-distance. C’est sous-estimé en NBA mais quand c’est maîtrisé, ça fait des dégâts. « C’est ce que je recherche » explique-t-il après le match. « Je travaille sur le fait de varier mes attaques. En début de carrière, je pénétrais davantage.«

A l’arrivée, Hayward termine donc avec 44 points à 15 sur 25 aux tirs avec 7 rebonds. Un vrai match de « franchise player », et le plus fou, c’est que c’est son record en carrière de basketteur, pas uniquement en NBA ! « Je n’avais jamais marqué 40 points au lycée. J’avais déjà inscrit 40 points mais c’était en playoffs » avoue-t-il en conférence de presse. « J’y ai pris beaucoup de plaisir, mais le mérite en revient à mes coéquipiers. Les gars m’ont cherché toute la soirée. Tôt dans le match, j’ai mis des 3-points… Au regard de ma carrière, et de mon problème de blessures, c’est très plaisant. »

« Trust The Process »

Pour James Borrego, Hayward s’est tout simplement comporté en leader. « Je suis fier de Gordy. Il a pris conscience qu’on avait besoin de relâcher la pression sur notre attaque, et il a pris sur lui cette pression. »

Sur le plan collectif, il est plutôt satisfait de ce début de saison : « Cela peut paraître un cliché, mais le « process » est en cours. On apprend à se connaître en attaque comme en défense. Que ce soit dans les victoires ou les défaites, on essaie d’apprendre et de progresser. Ce soir, c’était une bonne étape. »