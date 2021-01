Steve Nash veut serrer la vis en défense

Brooklyn a beau avoir un roster impressionnant, avec deux attaquants de la trempe de Kyrie Irving et Kevin Durant en têtes de gondole, le succès des Nets passera aussi par la défense. Avec ses deux stars, Brooklyn a ainsi déjà laissé filer deux matchs, à Charlotte, puis lors de la dernière rencontre en date à domicile, face à Atlanta.

Sur les deux confrontations face aux Hawks, la formation de Steve Nash a encaissé 141 et 114 points. Beaucoup trop pour l’ancien meneur des Suns qui a décidé de tirer la sonnette d’alarme.

« Sur le plan défensif, on a décelé beaucoup de malentendus. Il y a un manque de communication, des missions défensives qu’on ne fait pas, des trucs simples, des fondamentaux, donc on doit juste nettoyer tout ça », a-t-il déclaré. « Sans donner toutes les principes de notre défense, on a zappé quelques trucs… On essaie d’être intransigeants sur certains principes, dont certains aspects prennent du temps. C’est un processus, donc on va devoir s’y tenir ».

Pas de place pour l’improvisation

Steve Nash a également vu des failles sur la défense en transition, notamment à cause de manque de communication, pareil pour les séquences où son équipe switche sur « pick-and-roll », mais aussi le rebond. Sur les deux derniers matchs, les Hawks ont dominé dans ce secteur avec 102 prises à 85.

« Concernant le rebond, ce sera un travail qui va durer toute l’année pour nous. Ce n’est pas une tendance naturelle pour nos cinq, que d’être performants au rebond. Donc il va falloir bosser en équipe, créer des habitudes, et être un peu plus durs en dessous ».

Steve Nash ne le sait que trop bien, les shoots ne tomberont pas dedans tous les soirs, même avec tout le talent qui compose cette équipe, et la défense sera un élément indispensable pour se démarquer à l’Est.

La défense se travaille, pas l’état d’esprit. Sur ce point, coach Nash attend donc des comportements exemplaires, car c’est aussi par là que passera la réussite des Nets cette saison.

« On attend que les joueurs soient dans l’effort, ça ne devrait même pas être négociable », a-t-il ajouté. « Il s’agit vraiment de respecter nos assignations, nos principes, nos systèmes. On a fait un pas en arrière contre Atlanta, donc on doit s’y remettre et progresser. On s’attend à croiser des équipes qui vont nous mener la vie dure. En tant que jeune équipe, sans expérience commune. Je crois que c’est important qu’on s’y tienne. Ne pas perdre confiance en nos systèmes et commencer à improviser. On a eu beaucoup de succès quand on s’y est tenu ».