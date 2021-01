Les Hawks persuadés d’être des prétendants légitimes à l’Est

Battus jeudi par les Nets, les Hawks ont laissé passer le réveillon et ils ont pris leur revanche hier soir face à Kevin Durant et compagnie. Et il n’y a pas eu débat : Atlanta a mené la danse tout du long alors que Brooklyn peinait de loin, terminant sa soirée à un très faible 19% à 3-points.

Avec quatre victoires en cinq matchs, et ce sans avoir à se reposer sur le talent du seul Trae Young, les Hawks commencent à prendre forme.

« Je pense qu’on a prouvé qu’on était de vrais prétendants à l’Est », assure John Collins dans The Athletic. « Ce n’est pas encore déterminé à ce stade. On a beaucoup de nouveaux gars mais notre noyau dur est resté intact. Il y avait pas mal de questions sur ce qu’on peut faire en début de saison. J’espère qu’on va continuer à jouer comme ça toute la saison. On n’est pas une blague. »

Après trois saisons sans playoffs, les Hawks étaient effectivement tombés dans les tréfonds de la ligue ces dernières années, mais la Draft de Trae Young, et une grosse intersaison cette année, doivent les faire rebondir.

« On prend du plaisir. On a beaucoup de nouveaux joueurs mais il y une bonne ambiance. Tout le monde s’entend bien. Tout le monde est attentif, et c’est une des choses les plus importantes, de pouvoir être à l’écoute les uns des autres », poursuit De’Andre Hunter. « On a des gars qui viennent de différents endroits et on a des terminologies différentes mais on doit bien communiquer. Entre nous, on s’amuse bien. On veut continuer comme ça. »

« Cette équipe n’a pas de limite »

Auteur de 23 points à 9/10 aux tirs, De’Andre Hunter fait partie de la longue liste de joueurs capables d’apporter pour les Hawks. Derrière la colonne vertébrale Trae Young – John Collins, Atlanta peut en effet compter sur de nombreux « role players », comme Clint Capela qui monte en puissance (12 points, 11 rebonds et 6 passes hier soir) mais aussi Bogdan Bogdanovic, Rajon Rondo ou encore Kevin Huerter en sortie de banc.

Bref, le danger peut venir de partout, en attendant le retour de Danilo Gallinari, touché à une cheville.

« On a montré qu’on avait plusieurs joueurs qui peuvent hausser leur niveau de jeu et contribuer », confirme Lloyd Pierce. « C’est le plus important et on en a parlé depuis le premier jour. On va avoir besoin de tout le monde à un moment ou un autre de l’année et on a montré qu’on en était capable. »

Avec 6 joueurs à 10 points ou plus de moyenne, plus 4 autres entre 5 et 10 unités, les Hawks disposent d’une belle force de frappe offensive. Mais c’est encore plus sur la polyvalence de ses joueurs que Lloyd Pierce peut se reposer pour proposer une variété de rotations aptes à gêner le maximum de défenses adverses.

« La profondeur de banc, la polyvalence et les rotations créatives que le coach met en place sont des éléments vitaux de notre équipe », conclut John Collins. « On a encore quelques gars qui sont blessés mais je pense que si on arrive à garder cette entente et cette alchimie, tout le monde peut avoir ses tirs et avoir sa part comme sur ce match. Cette équipe n’a pas de limite. Il faut juste qu’on se concentre sur les petites choses, sur les plans de jeu et les duels individuels. Ces petites choses peuvent faire de nous une grande équipe. »