Robert Williams s’en veut pour le shoot décisif de Domantas Sabonis

Comme depuis le début de saison, Brad Stevens a commencé la rencontre contre Indiana et sa solide raquette avec deux pivots : Tristan Thompson et Daniel Theis. Mais c’est bien Robert Williams, en sortie de banc, qui a le mieux rempli ce rôle contre les Pacers, en compilant 12 points à 6/7, 4 rebonds et 2 contres en seulement 22 minutes.

Il a même été important pour relancer les Celtics, alors que ces derniers avaient manqué le retour des vestiaires (troisième quart-temps perdu 39-28) après une bonne première période pourtant.

« Je pense qu’il a été notre meilleur intérieur dans ce match », confirme le coach de Boston à Mass Live. « Il a joué avec énergie, dureté. Il a tout réussi. On était dans le dur dans le troisième quart-temps et ça nous a coûté le match. Les gars ont réagi, on est revenu et Robert, avec son énergie, a été une des causes de cette réaction. »

La prestation du jeune pivot a d’ailleurs été saluée par Jayson Tatum, qui n’a pas su refaire le coup de Milwaukee avec un shoot à 3-pts décisif, et par Jaylen Brown.

« Il a été actif, surtout en défense. C’est un excellent passeur aussi. Il est grand, il bouge, fait des contres et conteste des tirs. Il a tellement bossé et progressé. Il sera une grande partie de notre succès cette saison », explique le premier. « Il est important, fait du bon boulot et il est toujours bien placé », ajoute le second.

Le seul bémol de sa partie, c’est sans doute son attitude sur la dernière action des Pacers. Le pivot et Grant Williams ont mal négocié la feinte de main à main de Domantas Sabonis, qui a ensuite filé vers le cercle. L’intérieur des Pacers en a profité pour dépasser Grant Williams. L’intérieur de Boston a su faire l’effort pour revenir et éviter un panier facile. Mais il a fait faute et le Lituanien a tout de même marqué.

« On s’est loupé sur la défense, donc le reste va à la poubelle », estime-t-il. « J’étais sur le parquet pour apporter mon énergie, mais je me suis manqué sur cette action. »