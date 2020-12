Ricky Rubio et D’Angelo Russell devraient jouer ensemble, surtout en fin de match

Avec un effectif qui a pas mal évolué durant l’intersaison, les Wolves sont encore en quête d’équilibre. Si les promesses d’une meilleure défense se font encore attendre, et que leur sélection de tirs laisse encore à désirer, les troupes du Minnesota vont se reposer sur leur traction arrière.

D’Angelo Russell et Ricky Rubio seront ainsi les garde-fous de l’équipe. Le coach, Ryan Saunders, compte même avoir l’un des deux meneurs en permanence sur le terrain. Pour éviter les sorties de route.

« Je veux les faire jouer ensemble », assure-t-il dans le Star Tribune. « Mais ça dépendra aussi en partie de la progression des autres joueurs et de leur forme physique, on verra jusqu’où on peut aller piocher sur le banc ce mercredi. Le plan est en tout cas d’avoir tout le temps un de ces gars sur le terrain, et même parfois ensemble. »

Bien dotés en jeunes ailiers et arrières, avec Anthony Edwards bien sûr, le n°1 de la dernière Draft, mais aussi Malik Beasley, Jarret Culver, Josh Okogie ou encore Jake Layman, les Wolves comptent aussi faire tourner l’effectif afin de trouver les meilleures associations, et la meilleure alchimie collective, sur le terrain.

« Beaucoup de choses se décideront sur les duels. Mais en fin de match, j’aime avoir deux manieurs de ballons cérébraux pour prendre les bonnes décisions »

« Je n’y suis pas opposé. Je n’ai jamais eu peur d’essayer des trucs nouveaux si quelque chose ne marche pas. La profondeur de banc sera fondamentale cette année. Il faut avoir des gars prêts à remplir leur rôle. »

Forte en jambes et en qualités athlétiques, l’équipe de Minneapolis veut profiter de ses points forts et, avec D’Angelo Russell et Ricky Rubio à la baguette en continu, les Wolves vont devoir courir et jouer la transition plein pot. « On veut courir. Une des plus grandes qualités de Beasley par exemple, c’est d’aller vite dans les coins. »

Défaits deux fois en trois matchs en présaison, les Wolves n’ont pas tellement rassuré mais c’est bien jeudi que les choses sérieuses vont commencer, avec la réception de Detroit.

« Le match nous dira quoi faire », conclut Ryan Saunders. « Beaucoup de choses se décideront sur les duels. Mais en fin de match, j’aime avoir deux manieurs de ballons cérébraux pour prendre les bonnes décisions. »