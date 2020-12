Face aux Raptors, KZ Okpala a voulu envoyer un message à Erik Spoelstra

Cette nuit face aux Raptors, qui évolue à Tampa, KZ Okpala a joué davantage que pendant… toute sa saison rookie (26 minutes pour cinq apparitions) avec le Heat. Profitant de l’absence de Jimmy Butler, le deuxième année a été introduit dans le cinq et a bénéficié de 34 minutes de jeu.

Après une première sortie timide en présaison, l’ailier ne s’est pas caché cette fois : 24 points (9/15 aux tirs), 5 rebonds et 2 passes décisives.

« Comme vous pouvez le constater, ce gamin sait jouer, réagit Bam Adebayo. C’est une histoire de confiance. Cela doit venir de lui. Il avait l’air d’être un peu nerveux lors du premier match de présaison. Il va pouvoir s’appuyer sur ce second match et continuer à prendre confiance en lui. »

Dans ce match, on a bien senti que son premier panier inscrit, le premier du match pour son équipe, a permis de le libérer. Après ce shoot derrière l’arc dans le corner, alimenté par une passe venue de l’opposée, le joueur de 21 ans a inscrit cinq autres shoots primés dans des conditions similaires.

Une présence défensive appréciée

Outre cette adresse longue distance (6/10), il a fait parler ses qualités athlétiques pour finir près du cercle. Des qualités auxquelles il a aussi eu recours en défense, pour tenter de contenir son vis à vis, Pascal Siakam.

« La seule chose que les gens vont probablement remarquer sont ses six paniers à 3-points et ses 24 points, commente Erik Spoelstra. Mais je retiens plutôt sa polyvalence défensive, les bons placements côté faible. C’est sans doute là qu’il a fait le plus de progrès parce qu’il a toujours été plutôt bon sur le ballon. Mais il essaie d’en apprendre plus sur le jeu NBA et savoir où il doit se placer lorsqu’il n’est pas en action. »

Autrement dit, son jeune joueur a encore beaucoup de travail. Cette performance tombe tout de même à pic pour lui. Jae Crowder et Derrick Jones Jr. partis durant l’intersaison, Okpala sera notamment en compétition avec les beaucoup plus expérimentés Moe Harkless et Andre Iguodala pour gagner des minutes.

« Je crois en moi et réussir est ma seule option, livre l’intéressé. Alors je vais continuer à bosser. J’ai toujours su que je devais donner le meilleur de moi-même pour mes coaches et écouter ce qu’ils ont à dire parce qu’ils croient en moi et je crois en eux. »