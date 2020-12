Scott Brooks et Russell Westbrook, comme au bon vieux temps

Ce sont des retrouvailles que personne n’aurait imaginées il y a encore deux semaines, celles de Scott Brooks et de Russell Westbrook. Le premier, aux Wizards depuis 2016, a été le premier entraîneur du meneur en NBA, et ensemble, épaulé évidemment de Kevin Durant et de James Harden, ils ont atteint les Finals avec le Thunder. C’était en 2012 face au Heat, et huit ans plus tard, les voilà qui se retrouvent à Washington.

« Cela rappelle clairement le bon vieux temps » a réagi Scott Brooks après le premier entraînement. « Je suis sûr que les joueurs ne réalisaient pas ce qu’il était capable de faire. Aujourd’hui, on peut dire que tout le monde était concentré et que tout le monde a élevé son niveau de jeu. Ils sauront qu’il ne s’est pas entraîné comme ça parce que c’était le premier jour. C’est parce qu’il est toujours comme ça. C’est comme ça qu’il se prépare. C’est comme ça qu’il est prêt. Il est toujours comme ça. »

Même si Russell Westbrook a toujours dû composer avec les critiques sur son jeu, personne ne remettra en cause son implication. C’est un joueur qui s’entraîne et qui joue toujours à fond. Selon Scott Brooks, à OKC, il arrivait près de deux heures avant le début de chaque séance. Même au lendemain d’un retour tardif d’un match à l’extérieur. « C’était comme Un jour sans fin… Il était là tous les jours. Aujourd’hui, rien n’a changé. Il est comme ça. »

« J’ai eu vent de l’avis d’autres joueurs, et Russ est un excellent coéquipier »

Quant à l’intéressé, il reste fidèle à lui-même. Il ne s’étend pas sur son attitude. Comme il l’expliquait la veille, on ne peut pas lui reprocher sa sincérité et son authenticité. « Le plus important, c’est de se donner à fond. Les systèmes viendront après. Quand on se donne à fond et qu’on a conscience de ce que signifie la compétition, le reste suivra » rappelle-t-il.

Pour son coach, une autre notion est importante : le sacrifice. « On sait que si on veut atteindre l’objectif qu’on s’est fixé, on devra faire des sacrifices. Russell et Bradley ont cette capacité à rendre meilleurs les trois autres qui seront sur le terrain avec eux. Quand on possède ça, on a alors l’ensemble des qualités et l’état d’esprit pour gagner. Je pense qu’ils seront tous les deux capables de s’adapter et de comprendre cela. »

Pour Bradley Beal, Russell Westbrook et lui sont complémentaires car l’ancien meneur du Thunder est un vrai meneur de jeu, et lui est un vrai shooteur.

« En soi, ça se combine bien. Il adore d’abord faire la passe. Tout le monde a en tête que Russ est super agressif, mais j’aime l’agressivité. J’adore cette mentalité. J’adore les gars qui vont au bout. J’adore les gars qui impliquent leurs coéquipiers. J’ai eu vent de l’avis d’autres joueurs, et Russ est un excellent coéquipier. »