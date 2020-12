Dario Saric soulagé de revenir chez des Suns en pleine ascension

D’abord envoyé de Philadelphie à Minnesota dans l’échange pour Jimmy Butler en pleine saison, en novembre 2018, Dario Saric a ensuite dû refaire ses valises l’été suivant pour rejoindre Phoenix et les Suns.

Auteur d’une saison convaincante à 11 points, 6 rebonds et 2 passes, l’intérieur croate voulait rester en Arizona mais il ne cache pas, qu’avant de prolonger pour 3 ans et 27 millions de dollars, il a tout de même eu quelques sueurs froides, nourries de vilains flashbacks…

« Je me réveillais en me demandant : Est-ce qu’on m’a envoyé un message ? Est-ce que mon agent m’a dit quelque chose ? », raconte Saric dans l’Arizona Central. « Il y a eu deux ou trois jours un peu stressants pour moi mais tout s’est bien terminé. Je suis heureux d’être de retour dans l’équipe. »

A vrai dire, le staff des Suns en avait fait une priorité de l’intersaison. Avec Kelly Oubre Jr. et Ricky Rubio qui ont été échangés, Monty Williams voulait conserver des joueurs de l’année précédente, pour la continuité du projet. Et la culture, tout simplement…

« C’est vraiment peu de le dire. Dario et JC sont des gars très importants dans le vestiaire, pour la culture, pour la continuité mais tout simplement parce qu’ils sont de très bons joueurs », ajoute Monty Williams. « La capacité qu’a Dario à connecter les joueurs sur le terrain est énorme. Il apporte aussi sa capacité à scorer, à passer, à transférer le ballon. Il comprend aussi très bien nos concepts défensifs. »

« On est un peu comme des chiens méchants »

Homme à tout faire de l’effectif de Phoenix, Saric a pour le coup été utilisé à toutes les sauces. Titularisé à 51 reprises, sur 66 apparitions, l’ancien de l’Efes Istanbul a également accepté sans broncher de sortir du banc. En bon soldat, il est de nouveau prêt à s’accommoder aux exigences de son staff.

« Je pense m’être adapté à toutes les situations que les coachs m’ont présentées. S’ils veulent que je sorte du banc, j’essaierai de le faire en étant productif. S’ils veulent que je sois titulaire, je le ferai aussi. Je veux simplement me donner à fond pour cette équipe et engranger les victoires. Si le coach veut que je joue 4 ou 5, ou meneur, peu importe, je le ferai. »

Participant actif de la fin de saison en boulet de canon des Suns, Saric ne voulait sous aucun prétexte rater la suite de l’aventure. D’autant plus aux côtés de Chris Paul et Devin Booker, la nouvelle propulsion « All Star » des Suns…

« On est un peu comme des chiens méchants qui veulent jouer dur à chaque match, se battre à chaque match. Et c’est à vrai dire la seule manière qu’on doit jouer. »