Sergio Scariolo préoccupé de voir Marc Gasol et Serge Ibaka à Los Angeles

Assistant des Raptors, Sergio Scariolo a vu deux compatriotes partir sous d’autres cieux puisque Serge Ibaka et Marc Gasol ont quitté Toronto pour rejoindre Los Angeles. Les Clippers pour le premier, et les Lakers pour le second. Forcément, Scariolo est déçu pour les Raptors, mais aussi pour l’Espagne, et il s’en explique.

« En tant que coach, je n’aime pas vraiment l’idée que deux de nos joueurs comme Marc et Serge puissent atteindre les Finals parce que cela compliquerait évidemment leur présence aux Jeux olympiques » a expliqué le coach de l’Espagne sur Radio Marca. « Mais je suis content pour chacun d’entre eux qu’ils aient trouvé une équipe avec un rôle prometteur et intéressant. »

La NBA a choisi de terminer sa saison au plus tard le 22 juillet, veille du début des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Si les Lakers ou les Clippers sont en finale NBA, on voit mal comment Ibaka ou Gasol pourrait être opérationnel. Et ce même s’il ne s’agissait que des finales de conférence. Et c’est un problème pour toutes les sélections qualifiées aux Jeux olympiques, ou celles qui devront disputer les tournois de qualification.

« Ce n’est pas une info à 100% négative mais s’il y a un 7e match des Finals, il sera joué la veille de l’ouverture des Jeux olympiques. Donc le timing est plutôt mauvais, pour l’une des équipes de Los Angeles, si Marc ou Serge atteint les Finals. On prend tous les risques en considération, mais c’est quelque chose qu’il faut garder en tête. »

Ce que ne mentionne pas Scariolo, c’est le possible véto des franchises NBA pour laisser leurs joueurs internationaux participer aux JO de Tokyo. Surtout celles qui iront loin en playoffs.