Luka Doncic, le chaînon manquant entre le Real Madrid et les Lakers

NBA – Formé au Real Madrid, Luka Doncic va porter le maillot des Lakers. Les deux clubs partagent ce culte de la superstar depuis plus de 50 ans.

Au Real Madrid, comme aux Lakers, on a le culte de la superstar. De Kopa à Di Stefano, en passant par Ronaldo et Zidane, et aujourd’hui Mbappé, le Real a toujours su trouver les arguments et surtout les millions pour attirer les plus grands joueurs de l’histoire et se maintenir au sommet du football européen. En NBA, les Lakers fonctionnent de la même manière. Par la Draft, la free agency et bien sûr les échanges, les Lakers cultivent ce besoin de superstar depuis plus de 50 ans !

Ce n’est finalement pas une surprise de voir Luka Doncic transféré aux Lakers puisqu’il a été formé au… Real Madrid ! La boucle est bouclée entre deux des plus grands clubs de l’histoire du sport. Comme on l’a détaillé dans cet article sur les plus grands échanges de l’histoire de la franchise, les Lakers ont toujours ciblé les plus grands. A commencer par Wilt Chamberlain en 1968, qui épaule Jerry West et Elgin Baylor, pour décrocher quatre finales NBA, pour un titre en 1972. En 1973, après la défaite en finale face aux Knicks, Chamberlain prend sa retraite, et il leur faut déjà se tourner vers une autre superstar…

Chamberlain, Jabbar, Magic, Kobe, Shaq, LeBron… et Luka

Deux ans plus tard, débarque Kareem Abdul-Jabbar ! C’est le meilleur joueur du monde avec un bras roulé incontrable, mais aussi le meilleur marqueur de la NBA. Les Lakers s’assurent de rester dans la course au titre, mais il leur faudra attendre l’arrivée d’un autre phénomène pour décrocher une nouvelle bannière. En 1979, ils possèdent le 1er choix de la Draft, et ils optent pour Magic Johnson. On connaît la suite… Par sa taille, sa vision du jeu et son charisme, Magic Johnson révolutionne le poste de meneur. Son style de jeu flamboyant incarne le « Showtime » des Lakers, version sportive d’Hollywood pour attirer les fans, les médias et les célébrités. Avec Jabbar, il forme un duo légendaire, et ensemble, ils remportent cinq titres NBA ! Les Lakers créent une dynastie, et Magic va permettre à la franchise de rester au sommet jusqu’à la prise de pouvoir des Bulls de Michael Jordan.

L’équilibre de la NBA a changé, et l’Est domine avec les Pistons puis les Bulls. Magic Johnson n’est plus là, et les Lakers se cherchent une nouvelle superstar. A la manoeuvre, il y a Jerry West. C’est peut-être le plus grand recruteur de l’histoire, et il jette son dévolu sur un lycéen du nom de Kobe Bryant. Et pour l’épauler, il va chercher Shaquille O’Neal au Magic ! C’est le joueur le plus dominateur du moment, et c’est la version 2.0 du tandem Jabbar-Magic.

La « greffe » n’est pas immédiate, mais l’arrivée de Phil Jackson, ancien coach des Bulls, va tout changer. Les Lakers signent un triplé au début des années 2000, et Kobe Bryant va devenir le plus grand joueur de l’histoire de la franchise. C’est Magic Johnson himself qui le dit. Pendant 20 ans, Kobe va tenir à bout de bras cette franchise et incarner cet esprit hollywoodien, dans le meilleur comme dans le pire. Et lorsqu’il met la pression sur ses dirigeants, ils vont lui chercher Pau Gasol pour créer un nouveau duo de choc. Résultat, deux titres de plus pour les Lakers et Kobe, qui fait ses adieux en 2016 avec un match à 60 points !

Bientôt, les Lakers iront chercher une autre superstar pour épauler Luka Doncic

La même année, LeBron James réalise son rêve ultime : ramener un titre à la ville de Cleveland. Son objectif est atteint, et à 31 ans, il devient l’égal des plus grands. Justement, les plus grands sont passés par les Lakers, et en 2018, le « King » décide de rejoindre Hollywood. Il veut reprendre le flambeau de Kobe, et aller chercher un 4e titre personnel, et offrir une 17e bannière à la plus prestigieuse des franchises. Ce sera chose faite en 2020 après une année sombre. Quelques jours après David Stern, Kobe Bryant décède dans un accident d’hélicoptère. Puis le Covid plonge la planète dans l’angoisse. Mais la NBA trouve refuge dans une « bulle », à Orlando, et c’est à huis clos que LeBron James mène les Lakers au titre. Pour l’épauler, il y a Anthony Davis, récupéré un an auparavant. Aux Lakers, le « One Two Punch » est une constante, et lorsque ça coince, les dirigeants n’ont jamais eu peur d’effectuer des échanges.

Le Shaq avait été envoyé à Miami en 2004. Aujourd’hui, Davis est échangé aux Mavericks. Le « One Two Punch » composé de LeBron James et Luka Doncic n’est pas conçu pour durer. A 40 ans, LeBron va transmettre le flambeau à un joueur qu’il adore et qui l’adore, et qui lui ressemble. Bientôt, Luka sera seul à la tête des Lakers, et on peut compter sur les Lakers pour aller lui chercher une nouvelle superstar. Un Jokic, un Giannis ou un Wembanyama, car rien ne résiste aux Lakers, et c’est comme ça depuis plus de 50 ans !