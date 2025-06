Kayla McBride et le Lynx dévorent les Sparks dans le final

Pas de Napheesa Collier ? Pas de problème pour Minnesota ! Le Lynx a trouvé la clé pour l’emporter face à Los Angeles sans l’aide de sa meilleure joueuse, blessée au dos, mais avec un trio Williams-McBride-Kliundikova en grande forme.

En face, les Sparks y ont longtemps cru. Devant à la pause (34-35), Los Angeles avait réussi à jouer les yeux dans les yeux avec la meilleure équipe de la ligue sur ce début de saison pendant plus de trois quart-temps, virant brièvement en tête au début du dernier acte sur un 3-points de Sarah Ashlee Barker (58-59).

Kayla McBride force la décision

Puis tout a basculé en moins de quatre minutes, lorsque le Lynx a réussi un cinglant 16-2 pour prendre définitivement le large au score. Kayla McBride a alors pris feu, en scorant un 3-points puis un lay-up avec la faute en prime sur la possession suivante avant de conclure la série d’un nouveau tir de loin (74-61).

Sur sa lancée, l’arrière a poursuivi avec deux paniers à 3-points de plus pour terminer à 29 points, dont 15 dans le dernier acte, avec un joli 5/7 à 3-points et surtout assurer une victoire de plus à Minnesota (82-66), la douzième de la saison et la septième en sept matchs à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.