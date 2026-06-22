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Adam Atamna prend l’Ulm, destination la Draft 2027

Publié le 22/06/2026 à 17:05 Twitter Facebook

Europe – Seul Français un temps envisagé pour la Draft 2026, l’arrière Adam Atamna quitte l’ASVEL et s’est engagé avec le club allemand d’Ulm, en espérant être sélectionné dans un an.

Adam Atamna avec l'équipe de France U18Et un espoir de plus qui quitte le nid de l’ASVEL avant d’espérer rejoindre la NBA. Comme Victor Wembanyama en 2022 (vers Levallois), puis Zaccharie Risacher en 2023 (vers Bourg-en-Bresse), Adam Atamna n’effectuera pas ce qui devrait être sa dernière saison avant la Draft à Villeurbanne. Le club a annoncé lundi le départ de son joueur de 18 ans, qui évoluera à Ulm, en Allemagne. Les deux formations ont « trouvé un accord permettant à Atamna de poursuivre son parcours dans le club allemand » précise l’ASVEL.

Lancé chez les professionnels cette saison, Adam Atamna avait signé de belles prestations en première partie de saison, notamment contre Monaco, avec 24 points dès son quatrième match de Betclic Elite.

Cela lui avait valu notamment une place au Hoop Summit en fin d’exercice (5 points, 3 passes en 18 minutes). L’international français U18 a peiné à confirmer par la suite, voyant son temps de jeu chuter au point de ne pas entrer en jeu pendant tout le mois d’avril, et ne cumuler que sept minutes en trois matchs lors du quart de finale des playoffs contre Cholet. Sa saison en Euroleague avait elle aussi montré le chemin encore à accomplir pour l’arrière (1.6 point à 13.8%, 1.2 rebond, 1.2 passe en 10.4 minutes).

Sur les traces de Killian Hayes, Pacôme Dadiet et Noa Essengue

Probablement barré dans le projet XXL que souhaite monter l’ASVEL avec une sérieuse hausse de budget la saison prochaine, Adam Atamna va désormais tenter de faire comme d’autres jeunes talents européens avant lui en utilisant son passage à Ulm comme tremplin.

Le club allemand s’est forgé une solide réputation de pépinière de talents, par laquelle ont transité Killian Hayes, Pacôme Dadiet, Noa Essengue, ou encore Ben Saraf, tous draftés au premier tour cette décennie.

Adam Atamna y avait déjà fait une première très belle impression lors du tournoi Next Gen de l’Euroligue en 2025, avec une compétition conclue à 33 points de moyenne. Ulm avait alors fait plusieurs approches pour le signer, mais avait vu le shooteur rejoindre l’ASVEL. Un an plus tard, voilà son souhait exaucé.

Bon tireur extérieur, intelligent en attaque et défenseur solide, Adam Atamna avait décidé de retirer son nom de la Draft 2026, où il était attendu au mieux en toute fin de deuxième tour. Il devrait bénéficier d’une meilleure exposition à Ulm pour faire remonter sa cote. Il ne sera pas le seul Français sur place, alors que Mohamed Diakité et Meïssa Faye ont rejoint la formation d’outre-Rhin en 2025, sans parvenir à se montrer jusqu’ici.

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Loris Belin
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