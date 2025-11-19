Adam Atamna, seul Français présent dans la première Mock Draft d’ESPN pour 2026

Ce n’est plus Jonathan Givony qui s’occupe de la Draft chez ESPN, le spécialiste n’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec le média américain pour prolonger son contrat. Place donc désormais à Jeremy Woo, son élève.

Et ce dernier vient de publier sa première Mock Draft pour 2026. Pas de surprise sur le podium puisqu’on y retrouve Darryn Peterson, le meneur/arrière de Kansas, AJ Dybantsa, l’ailier de BYU, et Cameron Boozer, l’intérieur de Duke. Pour l’instant, c’est dans cet ordre, mais celui-ci pourrait bien varier au cours de la saison…

Ce qui a peu de chances de bouger, par contre, c’est le fait qu’aucun Français ne devrait cette année être choisi au premier tour. Il n’y a en effet qu’un seul basketteur tricolore dans le Top 60 d’ESPN, et il n’est qu’en 51e position. Il s’agit d’Adam Atamna (1m88), l’arrière de l’ASVEL qui fêtera ses 18 ans en décembre.

Avec son profil rare dans le basket français de « sniper », le fils de Karim Atamna a notamment signé un match à 24 points face à Monaco en Betclic Elite, ou un autre à 18 points face à Chalon.

De quoi tourner à 9.6 points, 2.0 rebonds et 2.0 passes de moyenne en 8 matchs dans le championnat de France, avec surtout 47% de réussite au tir dont 40% à 3-points et une belle progression dans sa lecture du jeu.